Участковые региона стали победителями в одной из номинаций федерального социального проекта «Героям-быть!»

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Участковые из Самарской области стали победителями в одной из номинаций федерального социального проекта «Героям-быть!».



Социальный проект "Героям-быть!" реализуется с 2015 года и за время его существования было получено более 700 заявок от 60 предприятий из 65 регионов России. Марафон «Героям – быть!» - источник вдохновения на волонтерскую деятельность и реализацию социальных проектов. В этом году впервые финал марафона транслировался в прямом эфире медиахолдинга «Комсомольская правда» на миллионную аудиторию сайта, социальных сетей и радио «Комсомольская правда», а в студии собрались финалисты конкурса, жюри, эксперты и общественные деятели. Проект поддержали известные актеры, музыканты и исполнители: Евгений Маргулис , Родион Газманов , лидер российской рок-группы «7Б» Иван Демьян , Роман Луговых (Ромарио) . Победителей выбирали в семи номинациях: «Быть человеком», «Вирус добра», «Народный герой», «Всегда в сердце», «Команда героев», «Оберегая планету», «Спасательный круг» и «Симпатия жюри».

В почетной номинации «Спасательный круг», олицетворяющей подвиг ради спасения жизни, победу одержали участковые уполномоченные межмуниципального отдела МВД России «Клявлинский» Самарской области лейтенант полиции Денис Денисов и старший лейтенант полиции Данис Гиззатов. В октябре 2021г. они спасли на пожаре мужчину-инвалида (https://vk.com/away.php?to=https://63.xn--b1aew.xn--p..). К сожалению, Данис Гиззатов не смог присутствовать на церемонии, а Денис Денисов, вспоминая события этого дня, отмечает:

«Мы просто делали свою работу. Мы просто вовремя оказались рядом и смогли своими силами помочь человеку. В такое время о подвиге не думаешь, главное здесь –прийти на помощь и спасти человека».

Вручая награду Денису Денисову, заслуженный артист Российской Федерации Евгений Маргулис отметил, что проект «Героям – быть!» собрал множество замечательных людей, а подвиг офицеров полиции помогает поверить в добро и человечность.

О том, как вручалась награда победителя сотруднику самарской полиции, и его впечатления о прошедшем мероприятии смотрите в видеосюжете, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.