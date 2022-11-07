Учащиеся из студии графического дизайна Кинеля представили свои первые проекты

135

Учащиеся из студии графического дизайна презентовали проект на тему: «Закономерности визуального восприятия и визуального принципа ритма», из студии фото и — видеопроизводства рассказали о том, как работали над проектом коммерческой фотосъемки продукции для соцсетей. А ученицы студии анимации презентовали свои работы по теме «Анимация — простые виды анимации пространства» и подробно рассказали, как работали над своими работами.

Главный принцип школы креативных индустрий — практика, что очень привлекает подростков. Ученики сразу начинают воплощать в жизнь рекомендации педагогов. Для этого созданы все условия – в школе работает четыре высокотехнологичные студии, оснащенные современным оборудованием и новейшим специализированным программным обеспечением. За 2 года обучающиеся познакомятся и сделают мини-проекты во всех студиях Школы, выберут и освоят одно направление более подробно. Возможно, для кого то полученные знания и обучение в Школе креативных индустрий станут началом профессиональной деятельности.

«После общения с ребятами и педагогами могу с уверенностью сказать, это очень удачный опыт. Практические занятия происходят на современном оборудовании, это, безусловно, дает возможность ребятам профессионально сориентироваться в будущем. Кто-то выберет это направление своей профессией, кто-то будет использовать знания, как свою вторую специальность, кто-то будет делать для души, для семьи, для близких. Конечно, мы нацелены на то, чтобы ребята, которые прошли через эту школу в будущем создавали специальные кластеры по своему направлению, оставались в Самарской области, профессионально развивались.

Мы заинтересованы в развитии этого проекта. В этом году на конкурсе министерства культуры Российской Федерации получили еще одну поддержку по созданию такой же школы креативных индустрий в Тольятти на базе художественной школы имени Шагала. Надеемся, что в Тольятти школа будет тоже пользоваться огромным успехом, и мы получим хороший творческий результат» — поделилась Ирина Калягина, врио министра культуры Самарской области.

Фото: минкульт СО