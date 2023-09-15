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 Для записи на конкретный день необходимо обратиться в свою поликлинику. Записаться на медосмотр можно дистанционно – по телефону поликлиники или на портале Госуслуги.
У жителей региона есть возможность пройти диспансеризацию и сделав прививку от грипп в выходной день
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У жителей региона есть возможность пройти диспансеризацию и сделав прививку от грипп в выходной день

15 сентября 2023 18:43
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 Для записи на конкретный день необходимо обратиться в свою поликлинику. Записаться на медосмотр можно дистанционно – по телефону поликлиники или на портале Госуслуги.

 У жителей региона есть возможность пройти профилактическое обследование в выходной день. Сохранить и укрепить здоровье в преддверии сезонного подъема заболеваемости вирусными инфекциями поможет иммунизация от гриппа.

 «Мы ждем на вакцинацию в первую очередь людей из группы риска — пациентов старшего возраста и имеющих хронические заболевания. Однако молодым людям также важно побеспокоиться и о себе, и тех родственниках, с которыми они общаются. Для тех, кто работает допоздна и не имеет возможности до 20:00 посетить поликлинику, кабинеты вакцинации открыты в субботу и воскресенье, — отмечает главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области по организации первичной медико-санитарной помощи по г.о. Самара, заместитель главного врача Самарской городской поликлиники №1 Промышленного района Ирина Назаркина. — Воспользуйтесь этой возможностью и вместе с вакцинацией пройдите медобследование в рамках диспансеризации взрослого населения. Отделения профилактики работают и с удовольствием ждут всех пациентов».

Напоминаем, диспансеризация граждан в возрасте 18-39 лет проводится один раз в три года, в возрасте 40 лет и старше – ежегодно.

По Трудовому кодексу РФ работники при прохождении диспансеризации имеют право на освобождение от работы на один рабочий день один раз в год с сохранением за ними места работы и среднего заработка. Работник освобождается от работы для прохождения диспансеризации на основании его письменного заявления, при этом день (дни) освобождения от работы согласовывается с работодателем.

 Для записи на конкретный день необходимо обратиться в свою поликлинику. Записаться на медосмотр можно дистанционно – по телефону поликлиники или на портале Госуслуги.

Профилактической работе уделяется особое внимание в рамках реализации национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография», инициированных Президентом России Владимиром Путиным. В регионе при поддержке Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова ведется активная работа по укреплению системы здравоохранения, в том числе по развитию профилактической медицины.

 

Фото:   минздрав СО

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