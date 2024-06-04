У сотрудников кинологической службы и полицейской кавалерии Самарской области проверили готовность к несению службы

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На площадке около стадиона «Солидарность Самара Арена» прошел строевой смотр сотрудников кинологической службы и полицейской кавалерии Самарской области, заступающих на службу по охране общественного порядка.

Готовность нарядов к несению службы проверил заместитель начальника ГУ МВД России по Самарской области генерал-майор внутренней службы Сергей Басак. Сергей Александрович обратил внимание личного состава на необходимость бдительного несения службы, усиленной охраны общественного порядка, строгое выполнение всех поставленных задач, доброжелательность и вежливость при общении с гражданами, а также готовность всегда прийти на помощь.

При проведении смотра особое внимание было уделено внешнему виду сотрудников и соблюдению ими правил ношения форменного обмундирования и экипировки, проверено знание полицейскими основных нормативных документов, регламентирующих служебную деятельность.

В завершение строевого смотра генерал-майор внутренней службы отдал приказ о заступлении на службу по охране общественного порядка.