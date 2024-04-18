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У «Солидарность Самара Арены» откроют Парк экстремальных видов спорта

18 апреля 2024 12:42
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У «Солидарность Самара Арены» откроют Парк экстремальных видов спорта

Любители экстрима, близится долгожданный день открытия Парка экстремальных видов спорта. Уже 20 апреля он распахнет для своих ярых фанатов свои двери.

Время работы: 09:00 до 20:00

А пока напомним о правилах посещения спортивного объекта:
⚡при катании всегда используй защитное снаряжение
⚡ у природы нет плохой погоды, но все же в дождь кататься в Парке экстремальных видов спорта запрещено
⚡ если тебе еще нет 18 лет, то посещение спортивного объекта допускается только в присутствии родителя или представителя
⚡распитие любых алкогольных напитков, а также курение на территории Парка экстремальных видов спорта не допустимо. Мы за здоровый образ жизни!
⚡несогласованная коммерческая деятельность на территории или прилегающей к спортивному объекту территории запрещена
⚡при возникновении внештатных ситуаций, можно обратиться в службы экстренной помощи по телефонам:
1 медицинская служба - 03;
2 Служба спасения - 112;
3 Администрация ГАУ СО «Самара Арена» - 8(846)933-40-05.

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