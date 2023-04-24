У самозанятых может появиться свой омбудсмен

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Федеральный и региональный омбудсмены по защите прав предпринимателей получат полномочия рассматривать жалобы не только организаций и ИП, но и самозанятых. Уполномоченные будут давать разъяснения и работать с компетентными органами, чтобы защитить права заявителей, пишет Парламентская газета.

Такой законопроект заместитель председателя Комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Наталья Костенко планирует внести 24 апреля. Инициативу уже поддержали Минэкономразвития и уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей. Скорее всего, в первую очередь самозанятые будут обращаться за консультациями по поводу мер поддержки, считает бизнес-омбудсмен Борис Титов.