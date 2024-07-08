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У самарца арестовали автомобиль за неуплату налогов

8 июля 2024 10:03
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У самарца арестовали автомобиль за неуплату налогов

Уклоняющийся от уплаты налогов житель г. Самары не смог долго скрываться от судебных приставов и попал в поле зрения сотрудников Службы. Судебные приставы арестовали автомобиль мужчины, за которым числился долг в размере 466 тысяч рублей.

Судебный пристав-исполнитель г. Самары неоднократно предпринимал попытки связаться с должником и напомнить о необходимости погашения задолженности. Мужчина долгое время не платит налоги, кроме того, имел задолженность и по кредитным платежам. Житель г. Самары предпочел остаться «в тени» и всячески избегал контакта с сотрудниками Службы.

В рамках исполнительного производства было установлено, что мужчина официально не трудоустроен, но имеет в собственности дорогую иномарку. Установив местонахождение транспортного средства, сотрудники Службы оперативно выехал на место и произвели арест автомобиля премиум-класса. Мужчине разъяснили, что у него есть 10 дней, чтобы оплатить задолженность, в противном случае он рискует навсегда лишиться своего автомобиля.

Если мужчина в кратчайшие сроки не произведет оплату, автомобиль будет реализован на торгах, а денежные средства будут направлены в счет погашения задолженности. 

Теги: Судебные приставы

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