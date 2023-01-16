«У Самарской области уникальная практика по социальному паспорту», - руководитель Комитета семей воинов Отечества Юлия Белехова

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Представители Комитета семей воинов Отечества высоко отметили опыт Самарской области по социальной поддержке участников СВО, а также членов их семей. Представители некоммерческой организации в течение нескольких дней находились в регионе с рабочим визитом.



В числе задач Комитета, инициативу создания которого в прошлом году поддержал Президент России Владимир Путин, — содействие Правительству РФ в разработке комплексной программы сопровождения участников СВО, а также членов их семей. Речь идет о психологическом сопровождении, социальной реабилитации, профессиональной переподготовке, трудоустройстве.



В минувшую субботу с представителями Комитета встретился губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Глава региона поблагодарил участников делегации за ту помощь, которую они оказывают военнослужащим и их семьям, а также подчеркнул, что Комитет семей воинов Отечества всегда может рассчитывать на поддержку Самарской области.



Регион одним из первых в стране создал систему социальных паспортов семей военнослужащих. Это позволяет оперативно и слаженно отрабатывать все поступающие обращения. В работу активно включены все профильные ведомства, министерства, местные администрации. Как отметила руководитель Комитета Юлия Белехова, у региона уникальная практика по социальному паспорту, которую можно брать за основу и транслировать в других областях.



Сегодня в Самарской области ведется активная работа по созданию системы оказания психологической помощи участникам Специальной военной операции и членам их семей. Курирует эту работу заместитель председателя Правительства Самарской области Александр Фетисов.



«Мы работаем индивидуально по каждой семье, по каждому ребенку. На базе Областного центра социальной помощи семье и детям мы создали Центр психологической помощи – его специалисты оказывают поддержку всем военнослужащим, вернувшимся из зоны СВО, и членам их семей. Центр координирует деятельность психологических служб, подведомственных Минздраву, Минсоцдему, Минобру, службе занятости. Главная наша задача – обеспечить грамотной психологической помощью эти категории людей. Методологическим центром этой работы стал Самарский государственный медицинский университет», - рассказал Александр Фетисов.



Кроме того, по инициативе губернатора Дмитрия Азарова из Москвы были приглашены два специалиста Федерального медико-биологического агентства с большим опытом работы по оказанию психологической помощи. Они провели ряд рабочих встреч с представителями профессионального сообщества с целью методологической поддержки по вопросам оказания психологической помощи семьям военнослужащих. Также федеральные эксперты провели для психологов и медицинских работников региона тренинг-занятие по психологической поддержке.



По оказанию духовно-психологической помощи семьям военнослужащих в регионе организовано взаимодействие с Русской православной церковью. Этот опыт также нашел поддержку у федеральных экспертов.



«У меня самое главное предложение – тесное взаимное сотрудничество. Мы будем помогать вам оказывать психологическую поддержку и тем, кто возвращается со спецоперации, и их семьям. И я считаю, обязательно в этой команде должен быть батюшка – вера зачастую очень помогает», - отметил Монах Киприан, Герой Советского Союза, полковник запаса



Также сегодня в регионе ведется работа по внедрению проекта по жизненной ситуации «Возвращение с СВО». Этот проект получил высокую оценку в рамках акселератора социальных решений, проводимого Агентством стратегических инициатив. Здесь основной акцент был сделан на комплексной медицинской и медико-психологической реабилитации, для которой в Самарской области есть все возможности.



«Сегодня медицинские работники региона активно помогают военному госпиталю, который располагается в Самаре. Наши специалисты также проводят осмотры бойцов, проходящих сейчас там лечение. Также через систему социальных паспортов мы оказываем медицинскую помощь и членам семей военнослужащих. Кроме того, мы держим на контроле состояние всех наших бойцов-земляков, которые проходят лечение и в других госпиталях страны», - рассказал министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян.



Представители Комитета семей воинов Отечества предложили совместно проработать вопрос по созданию специальных психологических курсов, в том числе, для жен военнослужащих, которые будут возвращаться из зоны СВО.



Кроме того, сегодня в Самарской области ведется большая патриотическая работа. По инициативе Губернатора Дмитрия Азарова в регионе создан патриотический кластер, который базируется в Доме офицеров Самарского гарнизона. Здесь располагается Самарское региональное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы». Сегодня кластер стал точкой притяжения всех неравнодушных жителей губернии. Здесь же находится и региональный штаб Общероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ, участники которого оказывают поддержку мобилизованным и членам их семей.



«В Самарской области сложился интересный опыт патриотической работы. С сентября по ноябрь у нас все посвящено параду 7 ноября 1941 года. В этом году он проходил в регионе уже 12 раз. В Самару съезжаются представители всех кадетских расчетов ПФО. В этом году Минобороны разрешило пройти парадным маршем военнослужащим, убывающим в зону СВО. Это целое движение, комплексная работа, которая затрагивает каждого школьника, каждого студента. Через это идет серьезная патриотическая работа. Такой же патриотический проект у нас реализуется уже в весеннее время – это «Самарское знамя». Проект посвящен главной военной реликвии, которая была когда-то вышита монахинями Самарского Иверского монастыря», - отметил Александр Фетисов.



Все направления работы, которая ведется сегодня в регионе для оказания поддержки военнослужащим, членам их семей, позволяет бойцам сохранять силу духа и волю к победе, а их близким стать опорой и крепким тылом для защитников Отечества.

Фото: департамент информационной политики СО