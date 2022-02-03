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У самарчанки забрали 4-х детей за неисполнение обязанностей по воспитанию

3 февраля 2022 10:42
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У самарчанки забрали 4-х детей за неисполнение обязанностей по воспитанию

В полицию от представителя кризисного центра для женщин, расположенного на ул. Комсомольской, поступила информация о том, что жительница Самары 1991 года рождения ненадлежащим образом исполняет родительские обязанности по воспитанию и содержанию своих несовершеннолетних детей.

В ходе проверки сотрудники полиции установили, что женщина, проживающая в центре вместе со своими детьми: мальчиками 2012, 2014, 2018 годов рождения и 5-летней девочкой, нигде не работает и в достаточном объеме не принимала участие в физическом, психическом, духовном и нравственном развитии детей и жестоко обращалась с ними. Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних пообщались с детьми, ребятам оказали необходимую помощь. В настоящее время жизни детей ничего не угрожает: трое из них находятся в одном из реабилитационных центров г. Самары. В скором времени к ним присоединится их брат, после того, как пройдет полный курс лечения, в связи с полученной ранее вследствие дорожно-транспортного происшествия травмой. Ребята едва ли не в ежедневном режиме общаются с инспекторами ПДН.

По данным сотрудников полиции, мать несовершеннолетних с момента начала процедуры изъятия детей из семьи не предпринимала попыток встретиться с ними или связаться с ними по телефону и до сих пор не имеет постоянного источника дохода.

Ввозбуждено уголовное дело.

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание виде лишения свободы на срок до трех лет. Свою вину ранее судимая за мошенничество подозреваемая признала.

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