Главные новости:
В соревнованиях среди мужчин приняли участие 68 сильнейших шашистов из 24 регионов страны, среди них 13 гроссмейстеров.
Олег Дашков - призер чемпионата России по русским шашкам
Политеховцы создали прототип программы – карьерного консультанта, формирующего персональные рекомендации по запросам пользователей.
Студенты Самарского политеха разработали новый программный продукт для HR-консалтинга 
Дмитрий Чернышенко также поблагодарил губернатора за реализацию проекта по созданию межвузовского кампуса мирового уровня.
Дмитрий Чернышенко и Вячеслав Федорищев обсудили социально-экономическое развитие Самарской области
В первую очередь тепло подается на объекты социальной сферы, далее - в жилые дома в соответствии с графиком. 
В регионе начался отопительный сезон
Водитель и пассажир автомобиля ВАЗ-2110 госпитализированы.
ДТП в Сызранском районе: грузовик врезался в стоящий автомобиль ВАЗ-2110
В рамках предложения клиенты «билайн бизнес» смогут получать скидки в течение всего года в разных категориях: кафе и рестораны, доставка еды, электроника и техника, развлечения, услуги, товары, обучение, отдых, спорт, красота и здоровье.
«Билайн бизнес» откроет клиентам доступ в закрытый клуб бонусов и привилегий
Роспотребнадзор назвал норму температуры в школах и детских садах
Роспотребнадзор назвал норму температуры в школах и детских садах
Проект стратегии развития туризма до 2030 года презентовали в Самарской области
Проект стратегии развития туризма до 2030 года презентовали в Самарской области
Мероприятия
«Том Сойер Фест – Самара» приглашает на «Праздник урожая»
«СВОим примером»: в Самаре ветераны СВО присоединились к донорской акции «СВОим примером»
В Самаре в «Заварке» пройдет творческая встреча (12+) с клубом молодых архитекторов «ДОМ:А»
У россиян осталось два месяца на уплату имущественных налогов за 2024 год

1 октября 2025 11:16
155
У россиян осталось два месяца на уплату имущественных налогов за 2024 год

Собственники земельных участков, недвижимого имущества и транспортных средств до 1 декабря обязаны оплатить имущественные налоги за 2024 год. Таким образом, на это остается два месяца.

Соответствующие уведомления собственникам имущества Федеральная налоговая служба (ФНС) рассылает в бумажном виде по почте либо в электронном - в личном кабинете налогоплательщика на портале "Госуслуги".

Налоговое уведомление содержит информацию о налогах за 2024 год: транспортном, земельном, налоге на имущество физических лиц, а также НДФЛ в отношении доходов, по которым этот налог не был удержан в прошлом году.

Ставки имущественного, земельного и транспортного налога могут отличаться в разных регионах. Уплачиваемая сумма налога также может измениться из-за переоценки недвижимости (налог взимается с кадастровой стоимости) и наличия у налогоплательщика налоговых льгот.

Кроме того, в текущем году банковским вкладчикам начислен НДФЛ на доходы от вкладов, если общая сумма полученных процентов по всем депозитам за прошлый год превысила 210 тысяч рублей. Налогом облагается только та часть дохода, которая превышает установленный порог. Уплатить его надо также не позднее 1 декабря 2025 года, пишет РИА Новости. 

Вячеслав Федорищев обратился к пожилым жителям Самарского региона
1 октября 2025  11:47
Вячеслав Федорищев обратился к пожилым жителям Самарского региона
175
1 октября 2025 года в Самарской области зазвучат сирены
30 сентября 2025  11:51
1 октября 2025 года в Самарской области зазвучат сирены
384
Вячеслав Федорищев обратился к жителям губернии по случаю Дня воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией
30 сентября 2025  11:19
Вячеслав Федорищев обратился к жителям губернии по случаю Дня воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией
1415
Более 10,5 тонн еды съели на гастрономическом фестивале «Самара со вкусом»
30 сентября 2025  10:51
Более 10,5 тонн еды съели на гастрономическом фестивале «Самара со вкусом»
359
