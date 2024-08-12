Тысячи абонентов разрывают договоры с операторами связи из-за деградации YouTube в России

112

Ассоциация Ростелесеть (входит более 200 региональных операторов) направила в Минцифры и Роскомнадзор письма с просьбой выпустить единое официальное объявление о причинах замедления работы сервисов и их «неравномерной деградации», сообщает iphones.ru со ссылкой на Коммерсантъ.

Пользователи жалуются на то, что у них не работает YouTube в домашней сети, но при этом с мобильной все в порядке. Они считают, что во всем виноваты провайдеры, из-за чего разрывают с ними договоры.

Президент «Ростелесетей» Олег Грищенко заявил, что негативная реакция в отношении операторов исчисляется тысячами жалоб.

Подобное письмо также отправила 8 августа в Минцифры и Роскомнадзор Ассоциация малых операторов связи регионов. К ним поступило пока 35 обращений от операторов, и за две недели число недовольных абонентов, расторгающих договоры из-за YouTube, превысило тысячу.