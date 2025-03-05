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«Ты в игре»: принимаются заявки на участие в юбилейном конкурсе спортивных проектов

5 марта 2025 17:23
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Конкурс находит и поддерживает яркие и перспективные спортивные проекты, которые способствуют популяризации активного образа жизни и привлечению россиян к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

«Ты в игре» - всероссийский конкурс проектов в сфере любительского спорта, который проводится при поддержке Министерства спорта Российской Федерации. В этом году он проходит в пятый раз.  18+

Конкурс находит и поддерживает яркие и перспективные спортивные проекты, которые способствуют популяризации активного образа жизни и привлечению россиян к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

В конкурсе могут принять участие все желающие граждане Российской Федерации, достигшие 18 лет и постоянно проживающие на территории страны, а также любые российские юридические лица и индивидуальные предприниматели, реализующие спортивные проекты, в том числе семейные с участием несовершеннолетних детей.

На конкурс могут быть представлены проекты, которые функционируют в настоящее время и могут быть реализованы как в оффлайн, так и онлайн форматах. В проект должны быть вовлечены не менее пяти человек, а у участника должен быть план по дальнейшему масштабированию проекта. Заявки принимаются до 14 марта на сайте: тывигре.рф .

В конкурсе представлено восемь номинаций. Основные – «Точка старта», «Масштаб», «Дети в спорте» «Трансформация в спорте», «Безграничные возможности». Номинации от партнеров конкурса «Корпоративный спорт», «Спортивный туризм» и «Медиа».

Победитель в каждой из 5 основных номинаций получит 300 тыс. рублей на развитие своего проекта. А лучший проект сезона - гран-при в размере 1 млн рублей. Победители народного голосования и партнерских номинаций награждаются призами от партнеров конкурса.

Благодаря участию в конкурсе авторы-энтузиасты могут заявить о себе на всю страну, найти поддержку у партнеров и спонсоров, повысить собственные компетенции и улучшить бизнес-процессы внутри проектов. Конкурс стал платформой, которая отражает текущие тренды в индустрии спорта. Это позволяет анализировать спортивный ландшафт и предлагать людям новые возможности для занятий спортом.

Отметим, за четыре сезона в конкурсе приняли участие более 16 тысяч проектов, почти 19 миллионов россиян были вовлечены в здоровый образ жизни. С каждым годом повышается не только количество поступающих заявок, но и их качество. Проекты способствуют развитию в нашей стране десятков видов спорта, включая новые, высокотехнологичные.

 

Фото:   администрация Самары

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