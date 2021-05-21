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«Туриада-2021» промежуточные итоги: самарская команда взяла бронзу в трёх дисциплинах спортивно-туристического лагеря

21 мая 2021 15:31
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В рамках спортивно-туристского лагеря «Туриада» продолжается Первенство Приволжского федерального округа по спортивному туризму.

В рамках спортивно-туристского лагеря «Туриада» продолжается Первенство Приволжского федерального округа по спортивному туризму.

Стали известны результаты соревнований среди юниоров в дисциплинах «дистанция – пешеходная – связка», «маршрут – водный» и в общем пешеходном зачёте.

В дисциплине «дистанция – пешеходная – связка» бронзу взяли Павел Колесов и Станислав Чернышев из Самарской области, уступив представителям сборной Республики Марий Эл. 

По сумме трёх дистанций пешеходного тура в командном зачёте команда Самарской области также заняла третье место. 

В спортивной дисциплине «маршрут – водный» у команды Самарской области вновь бронза.  

Сегодня, 21 мая, в итоговый день «Туриады», представителям 14 команд регионов ПФО предстоит соревноваться на «дистанции – пешеходная – группа», также состоится конкурс знаний о туризме в формате квиз, пройдет Кубок Приволжского федерального округа в дисциплине «пешеходная – эстафета». На старт выйдут 6 сильнейших команд, которые определились по результатам соревнований в рамках лагеря.

Напомним, в этом году на территории Хвалынского района Саратовской области с 18 по 21 мая проходит спортивно-туристский лагерь «Туриада». Проект реализуется при поддержке Полномочного Представителя Президента Российской Федерации в ПФО Игоря Комарова. В этом году он проходит и в рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография».

 

Теги: промежуточные итоги Туриада-2021

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