Цвет праздника: как самарцы украшают яйца к Пасхе

42

Спрос на пищевые красители в Самаре и Самарской области в период с 11 по 20 апреля 2022 года вырос в 2,6 раза по сравнению с аналогичным периодом перед Пасхой в 2021 году. Чаще всего самарцы красят яйца в красный, розовый и синий, а также украшают их единорожками и зайчиками.

Жители Самары и Самарской области активно готовятся к Пасхе. Прежде всего они красят яйца - спрос на пищевые красители в период с 11 по 20 апреля 2022 года по сравнению с аналогичным предпраздничным периодом 2021 года вырос в 2,6 раза, на подставки для яиц - в три раза. Подготовка к Пасхе - дело семейное, поэтому многие привлекают к этому процессу детей. Маленьким самарцам проще и интереснее украшать яйца термонаклейками, поэтому они тоже очень популярны - продажи в предпраздничный период увеличились на 67%.

Пасхальный праздничный стол невозможно представить без куличей. Многие самарцы пекут их самостоятельно, и с каждым годом интерес к кулинарному творчеству растет. Об этом говорит спрос на формы для куличей, который в этом году перед Пасхой вырос в 3,5 раза по сравнению с прошлогодним предпраздничным периодом. На столах у самарцев 24 апреля будет и самодельная творожная пасха, продажи форм для нее увеличились на треть.

Жители Самары и Самарской области не забудут украсить свой дом к празднику. Интерес к пасхальному декору сейчас вырос на 86%.

Самыми любимыми цветами для окраски яиц в регионе оказались красный бархат, розовый и синий - эти пищевые красители входят в топ-100 самых продаваемых товаров на Ozon в Самаре и Самарской области. Также у самарцев популярны наборы жидких красителей нескольких цветов, наборы для декорирования “Зайчики” и “Единорожки”, а также краска для яиц “Жемчужный блеск Рокос”.

Вкусы самарцев в окраске пасхальных яиц совпадают со вкусами жителей Санкт-Петербурга и Краснодара. В других регионах свои предпочтения. Например, жители Калининграда выбирают перламутровые оттенки красителей.

Фото: pxhere.com