ЦУР выяснил, жители каких районов Самарской области не любят жаловаться в соцсетях

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Как показывает статистика обращений, поступивших через соцсети в адрес муниципалитетов, меньше всего комментариев и личных сообщений оставляют жители Алексеевского, Исаклинского, Елховского и Камышлинского районов губернии. С января по август 2022 года с этих территорий поступило менее 70-ти жалоб, вопросов и предложений в адрес власти.

Всего же с начала года органы власти Самарской области взяли в работу 100 тысяч сообщений жителей в соцсетях. По сравнению с прошлым годом рост количества инцидентов, попавших в федеральную систему мониторинга «Инцидент Менеджмент», составил более 40%. Для сравнения, с января по август 2021 года было взято в работу 57 тыс. инцидентов.

Как отметили в Центре управления регионом Самарской области, такой рост числа сообщений обусловлен развитием официальных площадок – все муниципалитеты и ведомства в регионе имеют свои группы в соцсетях, созданы и личные страницы глав городов и районов. Специалисты по работе с обратной связью отвечают на комментарии под постами и на личные сообщения в официальных аккаунтах. Каждое пятое сообщение в соцсетях поступает в Direct – порядка 20 тысяч с начала года.

Самые популярные ведомства – минздрав, минпромторг и минсоцдемографии. К ним обращаются чаще всего. За 8 месяцев эти министерства взяли в работу более 12 тысяч вопросов жителей.

Меньше всего вопросов к региональному минкульту – всего 106 сообщений с начала года поступило в адрес этого ведомства в соцсетях.

В рамках повышения цифровой зрелости органов власти, ответы муниципалитетов и министерств в соцсетях, начиная с лета этого года, оценивает искусственный интеллект. Он сразу видит отписки. На основе выводов искуственного интеллекта оценивается работа органов власти в соцсетях с обратной связью. Пока этот программный продукт работает в тестовом режиме, но в будущем будет использоваться на постоянной основе.