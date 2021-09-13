ЦУР СО зафиксировал за первые две недели осени более 4135 сообщений жителей в социальных сетях

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Центр управления регионом Самарской области зафиксировал за первые две недели осени более 4135 сообщений жителей в социальных сетях, каждое из которых органы власти взяли в работу.

ТОП-3 тем в социальных сетях за период с 1 по 13 сентября выглядит следующим образом:

- Дороги - 657

- ЖКХ - 643

- Благоустройство – 520

Вместо колдобин - современный автобан

Жители Самарской области на протяжении ряда последних лет писали в социальных сетях о необходимости реконструкции дороги Кинель – Богатое – Борское, обращались они и к главе региона.

«Живу в городе Кинель и каждый день езжу на работу по обводной доброе Кинель-Богатое-Борское вдоль Кинеля, протяженностью 7 километров, дорога в ужасном состоянии, думаю намного печальнее чем развязка около Жигулевска. Прошу вашего содействия в решении вопроса о начале реконструкции этого участка автодороги именно в этом году, если, конечно, позволят возможности областного бюджета. Спасибо за то, что много делаете для нашей Самарской области!».

«Кто отвечает за участок дороги "Кинель-Богатое-Борское" проходящий через Кинель? Есть ли в планах ремонт этого участка? Там же можно всю подвеску оставить, скорость порой приходится снижать до 20км/ч и ограничение до 40км/ч на знаках выглядит как издевательство!».

Масштабный ремонт начнется уже этой осенью. Глас автомобилистов был услышан, областным властям удалось добиться выделения средств в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» на реконструкцию участка одной из самых долгожданных и востребованных трасс: Кинель – Богатое – Борское с км 1+236 по км 7+000.

По информации Министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области, сейчас дорога относится к III категории - обычная автомобильная дорога, с 2-мя полосами движения. Проектной документацией предусмотрено расширение проезжей части дороги до 4-х полос движения, устройство остановочных пунктов, искусственного освещения, организация пешеходных переходов и тротуаров. Реконструкция начнется с даты заключения контракта (ориентировочно - октябрь 2021) и завершится 31 августа 2023 года.

Шумная и важная транспортная развязка

На перекрестке улиц Ново-Садовая и Советской Армии с весны кипит большая стройка. Реализация таких масштабных дорожных проектов неизменно вызывает временные неудобства для жителей прилегающих территорий, о чем они активно пишут в социальных сетях. Все посты отслеживает Центр управления регионом Самарской области и сразу адресует в Минтранс.

По просьбам жителей в августе оперативно установили освещение вдоль дублёра по нечётной стороне Ново-Садовой, не дожидаясь осенних сумерек. Новое обращение поступило от Татьяны Щёголевой, женщина написала о необходимости оградить жителей близлежащих домов от звуков шумной стройки.

«А мы здесь живём, вот здесь вот в окошко просто смотрим, но, естественно, я не выдержала и предложила самарцам поиграть в игру, найди шумоизоляционные экраны, потому что, как вы видите, их здесь нет. При этом стройка ведётся очень активно, работы, шумные работы, они не прекращаются даже ночью» .

Как рассказали представители Минтранса, подрядную организацию попросили пересмотреть график работ, чтобы не шуметь ночью.

«Проектом предусмотрено выполнение мероприятий по снижению возрастающей шумовой нагрузке. В качестве данных мероприятий проект предусматривает обустройство жилых помещений домов, выходящих фасадами в сторону транспортной развязки, шумозащитными окнами», - пояснил Андрей Дешевых, Директор службы заказчика-застройщика Министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области.

Тренажеры по осени считают. Как жители Новокуйбышевска контролируют работы по благоустройству общественных пространств

За школой искусств Новокуйбышевска недавно появилась многофункциональная площадка, где могут отдыхать жители всех возрастов. Однако, подрядчики оставили за собой немало недоделок. Жители Новокуйбышевска не стали молчать и начали трубить в социальных сетях о недостатках комплексного благоустройства. Эти сообщения увидели в администрации города, благодаря системе мониторинга «Инцидент Менеджмент». Власти обратились к подрядной организации со списком замечаний. В итоге на новой площадке установили видеонаблюдение, обустроили клумбы, скамейки, также по просьбам жителей сделали обрезку деревьев. Благодаря активным горожанам площадка за школой искусств обретает законченный вид и становится местом притяжения для местных жителей.

На улице Ворошилова, 30, где также было выполнено комплексное благоустройство, жильцы микрорайона заметили, что подрядчик неразумно установил тренажёры. Граждане обратились в официальную группу администрации Новокуйбышевска, высказав опасения, что на тренажерах можно получить травмы. Людей услышали и теперь на площадке можно заниматься спортом комфортно и безопасно.

По поручению губернатора 127-ой автобус будет ходить чаще

Жители Новокуйбышевска все лето пытались обратить внимание властей на график движения автобуса 127-го маршрута.

«Очень нужно, чтобы 127-ой по расписанию ходил. Набьются пассажиры в автобус битком на автовокзале, водитель только после этого отправляется в рейс».

«После 6-ти вечера вообще не уехать, пассажиры вынуждены в Новокуйбышевск добираться со 116-го км на такси, это дорого и не удобно. Нужно 127-ых автобусов побольше!»

По поручению губернатора Самарской области Минтранс региона провел работу с перевозчиком по вопросу продления времени работы маршрута № 127 в вечернее время. В результате с 1 сентября на маршруте добавлены дополнительные рейсы, в том числе со временем отправления из Самары в 23.00.

Кроме того, в течение дня перемещение из Самары в Новокуйбышевск в прямом и обратном направлении граждане могут совершить на пригородных электропоездах, в том числе скорых.

Ласточка долетела до Сызрани в День города

В социальных сетях жители Сызрани просили запустить скоростной электропоезд «Ласточка» по маршруту «Самара-Сызрань». Губернатор Самарской области поддержал данное предложение. В начале сентября произошло историческое событие. С железнодорожного вокзала Самары отправилась первая «Ласточка» до Сызрани. Время в пути сократилось почти в 2 раза. Вагоны оснащены климат-контролем с обеззараживанием воздуха, для удобства пассажиров есть розетки для подзарядки электронных устройств и места для размещения крупногабаритного багажа. «Ласточки» доступны и для людей с ОВЗ, маломобильных граждан.

Сообщить о проблемах, высказать вопросы или пожелания жители региона могут в официальных аккаунтах органов власти в соцсетях и группах ЦУР63 : https://vk.com/tsur63, @tsur63.