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ЦУР СО выяснил, почему в открытых колодцах растут прошлогодние ели

11 августа 2022 17:35
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Воровство канализационных люков продолжает носить массовый характер.

Воровство канализационных люков продолжает носить массовый характер. С начала лета ЦУР Самарской области передал в работу муниципалитетам более 400 жалоб на открытые колодцы. Тревожные сигналы поступают как из соцсетей, так и с платформы обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе». Средний срок устранения проблемы на Госуслугах составил 13 дней, в соцсетях службы благоустройства также стараются оперативно брать в работу адреса, но решение проблемы иногда затягивается из-за существующих административных регламентов. 

Муниципалитетам необходимо найти собственника колодца, который остался без крышки. Передать ресурсоснабжающей организации или интернет-провайдеру сигнал о вандализме. Если колодец бесхозный – его засыпают грунтом, если действующий – ставят временные ограждения или пытаются обезопасить пешеходов и автомобилистов подручными средствами. Отсюда в городах и районах появляются «арт-объекты» в виде торчащих из земли деревьев или строительного мусора, которым помечают открытые люки. Чтобы исключить такую практику, специалисты Мобильной приёмной главы региона совместно с ЦУР рекомендовали властям Самары, откуда поступает половина жалоб на открытые люки, иметь запас временных крышек для закрытия колодцев. Эту практику планируется распространить и на другие территории. 

Анализ отработки жалоб в соцсетях показывает, что с начала лета более 60% колодцев, на которые жаловались граждане в открытых источниках, закрыты. Но остроту проблемы это не снижает, поскольку часто случаются рецидивы с воровством крышек по одним и тем же адресам. Особое внимание уделяется сигналам об открытых колодцах около соцобъектов: школ, детских садов, поликлиник. 

Жители Сызрани пожаловались на открытый люк на улице Новомайская. 

«Уже долго открыт колодец, даже не огорожен, и нет рядом крышки от него. Много детей ходят мимо, ездят на велосипедах, вечером там нет освещения - можно не заметить и провалиться! Посодействуйте, пожалуйста, в устранении опасности».  

Администрация Сызрани закрыла опасный колодец бетонной крышкой. 

Жители Ленинского района Самары обратили внимание на открытый колодец в Одесском переулке.

«Люк не закреплен. Он лежит, но болтается. Сегодня коляской провалились», - пожаловались молодые родители.

Администрация Ленинского района оперативно определила собственника и крышку укрепили. 

Бдительные жители Октябрьского района Самары сообщили на Госуслугах об открытом люке на ул. Ерошевского, д. 29А, рядом со школой. Район взял адрес в работу и оперативно установил вместо украденной решетки новую. С момента поступления сигнала прошло 4 дня. 

Алексей Вавилов из Отрадного пожаловался: «Тут в центре города, возле центральной почты колодец провалился, а вы про ямы на дорогах...»

Колодец восстановили силами провайдера, которому он принадлежит.

Чтобы Центр управления регионом увидел ваше сообщение - оставьте его в комментариях официальных пабликов органов власти Самарской области, в официальных группах ЦУР 63: https://vk.com/tsur63. Заявить о своей проблеме также можно через личный аккаунт на сайте "Госуслуги" или мобильное приложение "Госуслуги. Решаем вместе". Также обратиться можно через платформу обратной связи на сайте Правительства Самарской области или официальных сайтах министерств и администрации муниципалитетов.

 

Фото:   ЦУР СО

 

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