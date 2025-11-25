ЦУР Самарской области подвел итоги работы за первые пять лет

Я нашел ошибку
Региональный координатор партпроекта Александр Живайкин получил благодарность из рук секретаря Генсовета партии «Единая Россия» Владимира Якушева за активную работу и значительный вклад в развитие массового спорта.
Работа самарской команды партпроекта «Выбор сильных» признана на федеральном уровне
Знаковым событием стало обновление 18-километровой трассы «Осинки – Хворостянка» – Чагра – Марьевка в Хворостянском и Пестравском районах. Она ведёт к селу Марьевка – родине гвардии старшего лейтенанта Ивана Пенькова.
Завершили ремонт региональных дорог к малой родине Героев Советского Союза
Сейчас в школе постоянно занимаются 165 детей, только в первые классы в этом году поступили 38 ребят. В рамках национального проекта «Культура» для них было закуплено современное оборудование и музыкальные инструменты.
Госпрограмма в действии: в губернии после масштабной реконструкции открылась детская школа искусств
Вячеслав Федорищев акцентировал внимание на совместной работе по укреплению экономики Самарской области, мобилизации доходов регионального бюджета и поблагодарил сотрудников налоговой службы за плодотворное межведомственное взаимодействие, эффективность к
Вячеслав Федорищев принял участие в заседании коллегии УФНС СО
Губернатор поздравил студентов с заслуженными победами в своих номинациях и провел с ними содержательную беседу. Студенты рассказали о себе, своих проектах, планах.
Губернатор Вячеслав Федорищев встретился с победителями конкурса «Студент года» в Самарской области
Для вас выступят опытные врачи-эксперты: гинекологи, эндокринологи, косметологи и нутрициологи, и даже сомнологи. Они поделятся практическими советами, которые можно применять в жизни уже сейчас.
В Самаре пройдет большой форум «Эволюция здоровья», созданный специально для женщин
В программе: спортивное программирование, Counter-Strike 2 5х5, Dota 2 5х5, Standoff 2 2х2 и MLBB 5х5 (онлайн-отбор), гонки дронов, лазертаг, Just Dance, FC26, Tekken 8 и многое другое.
Открыта регистрация на Кубок Губернатора Самарской области по компьютерному спорту среди студентов
Региональный форум «‎‎Мой бизнес 63» проводится областным минэкономразвития по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика» и становится ключевой площадкой для развития малого и среднего бизнеса региона.
«Мой бизнес 63»: открыта регистрация на ежегодный форум для предпринимателей региона
ЦУР Самарской области подвел итоги работы за первые пять лет

25 ноября 2025 14:11
134
При участии ЦУР органы власти Самарской области за 5 лет приняли в работу свыше 1 000 070 обращений жителей, поступивших в социальных сетях. Через Платформу обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе» - 711 290 обращений.

25 ноября 2025 года исполняется 5 лет с начала работы в Самарской области Центра управления регионом, являющегося обособленным подразделением АНО «Диалог Регионы».

На протяжении этого времени ЦУР выполняет миссию развития коммуникаций между органами власти и гражданами, повышения качества обратной связи между государством и обществом, анализа информационного поля и борьбы с дезинформацией. 

При участии ЦУР органы власти Самарской области за 5 лет приняли в работу свыше 1 000 070 обращений жителей, поступивших в социальных сетях. Через Платформу обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе» - 711 290 обращений. База обращений стала основой для сотен аналитических материалов, которые органы власти используют для принятия управленческих решений, направленных на повышение качества жизни в регионе.

При методической поддержке ЦУР в социальных сетях создано более 2.700 сообществ органов власти и подведомственных им организаций, объединенных в систему Госпабликов. Их аудитория в Самарской области сегодня составляет почти 3 миллиона пользователей. За время работы совокупно в них было опубликовано свыше миллиона постов. 

Центр управления регионом совместно с экспертами АНО «Диалог» и АНО «Диалог Регионы» на системной основе реализует обучающие программы для сотрудников системы «Инцидент Менеджмент» и администраторов госпабликов, повышая их уровень знаний и компетенций, от которых зависит доверие граждан к органам власти. Около 6 тысяч человек стали участниками образовательных мероприятий. 

Традицией стало и проведение фестиваля госпабликов, где Центр управления награждает лучших администраторов госпабликов за ежедневную и кропотливую работу по общению с подписчиками и ведению соцсетей ведомств. 

Центр управления регионом Самарской области продолжает свою работу на благо родного региона, чтобы просьба каждого жителя была услышана и решена. 

 

Фото: Центр управления регионом Самарской области

Теги: Самара

24
67
Стартовал новый сезон Всероссийского отбора лучших практик для старшего поколения «Активное долголетие 2025»
25 ноября 2025  13:27
Стартовал новый сезон Всероссийского отбора лучших практик для старшего поколения «Активное долголетие 2025»
262
Прямой эфир главы Красноглинского района города Самары Вячеслава Коновалова перенесен на другую дату
25 ноября 2025  11:33
Прямой эфир главы Красноглинского района города Самары Вячеслава Коновалова перенесен на другую дату
179
Сегодня прошло оперативное совещание под председательством Вячеслава Федорищева. Подведели итоги работ по ремонту автомобильных дорог на территории региона.
24 ноября 2025  22:01
В Самарской области в 2025 году отремонтировали более 500 км дорог
846
В ходе встречи молодые ученые поделились с губернатором своими исследованиями, проектами, целями участия в конгрессе, а также выступили с предложениями.
24 ноября 2025  15:59
Губернатор Вячеслав Федорищев встретился с участниками V Конгресса молодых ученых
792
Школьников Самары приглашают принять участие в XIII областном детском конкурсе «Безопасный труд в моем представлении»
24 ноября 2025  14:04
Школьников Самары приглашают принять участие в XIII областном детском конкурсе «Безопасный труд в моем представлении»
1430
Весь список