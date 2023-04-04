ЦУР региона назвал самые популярные темы для жалоб в соцсетях весной

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Рекордное количество сообщений взяли в работу органы власти Самарской области в марте этого года. Почти 17 тысяч вопросов и предложений за прошлый месяц поступило в адрес министерство и муниципалитетов через систему «Инцидент Менеджмент». При этом, среднее время первой реакции на жалобы в интернете в нашем регионе составляет порядка 3-х часов – ведомства отвечают людям максимально оперативно.



Самыми популярными темами в соцсетях стали:

- состояние дорожного покрытия;

- благоустройство территорий;

- работа ЖКХ;

- общественный транспорт;

- медицина.

За каждым сообщением в соцсетях стоит комфорт и удобство жителей конкретного двора, улицы или целого населенного пункта, поэтому сотрудники ЦУР сопровождают каждое обращение до конечного результата, как это произошло в Кинель-Черкасском районе. Там жители райцентра 1 апреля обратили внимание на отсутствие освещения на детской площадке, которая находиться напротив школы №2.

«Стоит очень много фонарей, но они не работают. В позднее время суток на площадке все равно гуляют мамы с маленькими детьми, и это не безопасно», - написали местные жители.

Спустя пару дней освещение на детской площадке было восстановлено.