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Цунами угрожает жителям Камчатки

20 июля 2025 12:29
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Цунами угрожает жителям Камчатки

После второго землетрясения, произошедшего в акватории Тихого океана, объявлена угроза цунами для нескольких населенных пунктов Камчатки. Об этом сообщило ГУ МЧС России по Камчатскому краю

«После второго землетрясения, произошедшего в акватории Тихого океана, объявлена угроза цунами для нескольких населенных пунктов Камчатки», — написало ведомство в своем telegram-канале. Там добавили, что в селе Никольское ожидается максимальная высота волны до 0,29 метра, в Усть-Камчатске — до 0,19 метра.

МЧС России настоятельно советует жителям этих населенных пунктов подняться на возвышенности и не приближаться к воде. Несмотря на небольшую высоту волн, находиться у берега опасно. Эвакуация в Камчатском крае не проводится. В случае землетрясения наиболее опасны помещения с большими застекленными проемами, угловые комнаты и лестничные пролеты. Укрыться рекомендуется под крепкими столами или кроватями, пишет Ура.ру.

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