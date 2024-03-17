Центры общественного голосования ждут новых участников викторины «За родное – за своё» – до конца дня есть шанс выиграть автомобиль и ценные призы

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Сегодня, 17 марта, до 20:00 каждый совершеннолетний житель, зарегистрированный и проживающий на территории Самарской области, может стать участником викторины «За родное – за своё» и получить шанс стать обладателем ценных призов и подарков. В подарочном фонде финального дня викторины – 1 автомобиль «Лада Веста», 10 поездок на международную выставку-форум «Россия», 20 туров выходного дня по Самарской области и 100 туристических наборов. Все эти призы будут разыграны в прямом эфире ведущих телеканалов губернии и в их социальных сетях в 21:00.

Стать участником викторины «За родное – за своё» просто: 17 марта с 8 утра до 8 вечера приходите в центры общественного голосования, которые расположены на выходе из избирательных участков Самарской области, и отвечайте на 5 вопросов о нашем регионе. В случае правильных ответов заполните с помощью волонтеров центра общественного голосования согласие на обработку персональных данных и укажите корректный номер телефона для обратной связи. Смотрите прямые эфиры подведения итогов викторины – возможно именно вы станете обладателем одного из ценных призов.

Напомним, 15 и 16 марта уже состоялись 4 прямых эфира. 524 уникальных номера стали обладателями ценных призов. Все они опубликованы на сайте Ассоциации «Совет муниципальных образований Самарской области» . Также с победителями связываются сотрудники центра по обработке данных викторины, чтобы сообщить, как получить приз. Номера, которые уже стали обладателями призов, не участвуют в финальном прямом эфире. Все остальные номера, которые были присвоены участникам викторины, начиная с 15 марта (первого дня проведения викторины), но не стали выигрышными, автоматически остаются в числе претендентов на ценный приз. Счастливыми обладателями 4-х новеньких автомобилей «Лада Веста» стали: Антонина Ивановна, жительница Кировского района города Самары; Лала Исмаил Кызы из Сызрани, Вячеслав из посёлка Смышляевка Волжского района. Четвертый победитель был определен по итогам работы цифрового барабана в вечернем прямом эфире 16 марта. Им стала участница викторины «За родное – за своё» из Тольятти – Анна. Анна работает в Тольяттинской гидрометобсерватории, занимается анализом и мониторингом воды в местных водохранилищах. В свободное время увлекается рисованием, ходит с друзьями в походы. С Анной оперативно связались сотрудники центра по обработке данных викторины, и она поделилась своими эмоциями. «Если честно, не поверила, когда мне позвонили в субботу вечером и сообщили, что я победила в викторине и получила главный приз. Наверное, только когда увижу машину, сяду за руль, осознаю, что же произошло. Эмоции просто переполняют», – призналась победительница. Автомобиль вручат Анне уже сегодня, подробности – в сюжетах на ведущих телеканалах Самарской области, а также в прямом эфире финального подведения итогов викторины «За родное – за своё» сегодня в 21:00.

Каждый прямой эфир становится площадкой для дискуссий и интересного диалога, гости обсуждают историю и увлекательные факты из жизни Самарской области, актуальные подходы и новые инструменты в просветительской работе, роль культуры и искусства в вопросах сохранения и популяризации исторического наследия Самарской области и России.

В прямом эфире 4-го подведения итогов принимали участие Дмитрий Славецкий, исполнительный директор Ассоциации «Совет муниципальных образований Самарской области»; Ольга Воронова, доцент кафедры управления человеческими ресурсами Самарского национального исследовательского университета им. академика С.П.Королёва, директор филиала Российского общества «Знание» в Самарской области; Егор Макаров, кандидат исторических наук, доцент, заместитель заведующего кафедрой философии и социально-гуманитарных наук Самарского государственного технического университета; Виталий Натаров, руководитель Государственного Волжского русского народного хора имени П.М.Милославова.

Егор Макаров, лектор регионального отделения российского общества «Знание», отметил, что слушатели лекций областной общественно-просветительской акции «За родное – за своё» с максимальным интересом слушают лекции специалистов-историков, которые для Самарской области являются легендами. «Это Пётр Серафимович Кабытов, Эдуард Львович Дубман, Юрий Николаевич Смирнов. Это люди, которые учили нас, и очень радует, что они до сих пор продолжают учить. И ребята очень позитивно воспринимают эту историю преемственности, когда есть возможность получать знания от педагогов, уважаемых историков, которые учили нас – педагогов, преподающих и работающих сегодня в вузах», – добавил Егор Макаров.

Виталий Натаров рассказал о том, как Государственный Волжский русский народный хор имени П.М.Милославова сохраняет традиции и историю народного творчества: «Мы большей частью отвечаем за русское народное искусство, это вложено в само наше название, но это не отменяет того, что в нашем материале используются все краски и все национальности. Самарская область как раз олицетворяет переплетение огромного количества национальностей, и это очень важно! Мы подчеркиваем эту уникальность в своём творчестве, в своём репертуаре, потому что народное искусство – оно про истоки, про основу. И сегодня это очень актуально, ведь не зная истории, своих корней, сложно ориентироваться в настоящем, понимать суть происходящих событий».

Участвуйте в викторине «За родное – за своё», присоединяйтесь к прямому эфиру, посвященному подведению викторины «За родное – за своё», становить участниками увлекательной беседы и выигрывайте!

Финальный прямой эфир, посвященный подведению итогов викторине «За родное – за своё», состоится сегодня, 17 марта, в 21:00!

Фото Администрация г.о. Сызрань