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Трое жителей Самарской области вошли в финал конкурса «Лига Лекторов»

2 мая 2023 13:41
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Трое жителей Самарской области вошли в финал конкурса «Лига Лекторов»

Российское общество «Знание» подвело итоги очных полуфиналов конкурсов «Лига Лекторов» и «Школьная Лига Лекторов», которые прошли в 10 городах России с 13 марта по 13 апреля. В числе финалистов — 100 взрослых и 50 юных участников проекта из 59 регионов, которым теперь предстоит прочитать лекции перед аудиторией в ведущих московских вузах. От Самарской области в финал прошли трое взрослых лекторов.

Полуфинальные чтения прошли в Москве, Туле, Сочи, Красноярске, Санкт-Петербурге, Владивостоке, Казани, Екатеринбурге, Луганске и Ставрополе. 400 взрослых и 100 юных участников из 80 регионов прочитали свои лекции для всех желающих. В общей сложности все лекции этапа сложились почти в 11 510 минут просветительского контента. В финал прошли конкурсанты, набравшие больше всего голосов зрителей. Ведь именно от оценок слушателей целиком зависели результаты полуфинала. На этом этапе выступления лекторов оценивали зрители по пяти критериям: знанию предмета, работе с аудиторией, общей культуре лектора, актуальности темы и креативности подачи.

От Самарской области в финал вышли: заместитель директора Малой академии государственного управления Алевтина Бухнер, член совета молодых ученых и специалистов компании «Газпром-Межрегионгаз Самара» Виктория Замятина, президент Самарского психолого-педагогического общества Григорий Спижевой.

В большинстве городов полуфиналы проходили не один день — нужно было успеть услышать, что подготовили все участники. Самым длительным был московский полуфинал: здесь в течение недели выступили 106 взрослых лекторов, а затем еще два дня посвятили состязаниям 31 участника «Школьной Лиги».

Дебютным был этот сезон «Лиги Лекторов» в новых регионах России. Полуфиналисты из Донецкой и Луганской народных республик читали лекции перед аудиторией в Луганске. Министр образования и науки ЛНР Иван Кусов отметил, приветствуя участников: «Педагоги говорят: чтобы понять какой-то предмет, нужно начать его преподавать. Поэтому, готовясь к лекциям, вы в любом случае сделали большой профессиональный шаг вперед, разобравшись в той теме, которая вас заинтересовала».

Свои лекции в Сочи представили участники из Краснодара, Сочи, Севастополя, Майкопа, Ростова-на-Дону, Армавира, Новороссийска, Волгограда, Фролова, Бердянска. Психология и медицина, тайм-менеджмент, электронная музыка и архитектура — такой разброс тем был в южной столице.

Конкурсанты подчеркивают, что, помимо азарта и желания стать лучшим, к участию в конкурсе подталкивает и желание расширить круг интересных и полезных знакомств и получить возможность сотрудничества с интересными и неординарными персонами.

В Казани 59 взрослых и 17 молодых лекторов из Приволжского федерального округа представили слушателям самые разные темы: азбука телодвижений и фармацевтическое загрязнение среды, рынок труда и создание социальных проектов, творчество русского писателя Карамзина и татарского композитора Яхина и многое другое.

Завершил марафон полуфинальных чтений Владивосток. Сюда приехали 12 взрослых и 5 учащихся из Дальневосточного федерального округа: Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Южно-Сахалинска, Владивостока, Якутска, Райчихинска, Улан-Удэ.

Все лекции, которые читали полуфиналисты, доступны в соцсети ВКонтакте, в региональных группах Российского общества «Знание», созданных по федеральным округам, а также на сайте проекта «Лига Лекторов» https://www.znanierussia.ru/ligalektorov и проекта «Школьная Лига Лекторов» https://shkolnayaligalektorov.znanierussia.ru/.

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