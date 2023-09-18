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Три  полуфиналистки из Самары претендуют на титул «Мисс Офис – 2023»

18 сентября 2023 17:14
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Онлайн-голосование продлится с 18 сентября по 8 октября

18 сентября стартует интернет-голосование за выход в финал 14-го сезона Международного конкурса красоты среди офисных сотрудниц «Мисс Офис – 2023». 

Три сотрудницы самарских компаний принимают участие в полуфинале Международного конкурса красоты «Мисс Офис – 2023». Онлайн-голосование продлится с 18 сентября по 8 октября на сайте конкурса, по итогам которого из 130 полуфиналисток России и зарубежья выберут 30 участниц финального шоу. Эти девушки получат возможность представить себя, свою компанию и свой город в финале конкурса и выиграть 3 000 000 рублей в качестве главного приза (налог оплачивает организатор), роскошную корону и возможность стать лицом рекламной кампании двух крупных российских брендов.

В этом году прошли кастинг и участвуют в голосовании за выход в финал:

Парфенова Юлия, секретарь, АО КД «Транснефть - Дружба»;

Мусорова Анна, менеджер по работе с персоналом, ООО ЦИТ «Регион»;

Барбашина Дарья, логист, ООО ТК «Энергия».

Чтобы поддержать девушек, необходимо проголосовать на сайте конкурса.  По правилам голосовать можно один раз в сутки, но за троих понравившихся участниц полуфинала.

После этого этапа останутся всего 30 участниц: 25 – по итогам онлайн-голосования и 5 – по усмотрению оргкомитета. Их имена мы узнаем 9 октября на сайте конкурса. Прошедшие отбор примут участие в финальном шоу «Мисс Офис – 2023», которое состоится 25 ноября в Москве.

Тема «Мисс Офис» в этом году – «Любовь и милосердие»: команда «Мисс Офис» и участницы поддерживают российские благотворительные фонды. Кроме того, при отборе конкурсанток оргкомитет уделял особое внимание неравнодушным девушкам, которые организовывают или принимают участие в акциях и проектах, поддерживающих нуждающихся. Полуфиналистки рассказывают о своей благотворительной деятельности в соцсетях с хэштегом #добрыеделасмиссофис, призывая следовать своему примеру.

Проголосовать за участниц полуфинала – здесь.

 

Фото:   организаторы конкурса

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