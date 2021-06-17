Я нашел ошибку
Главные новости:
Самарчанка шла на красный и попала под машину
Самарчанка шла на красный и попала под машину
В Сызрани погиб Олег Токарев - заместитель руководителя городского комитета по строительству и архитектуре
В Сызрани погиб Олег Токарев - заместитель руководителя городского комитета по строительству и архитектуре
Благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее» в партнёрстве с МГПУ, НИУ ВШЭ и СПбГУ открывает набор на магистерские программы для учителей
Благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее» в партнёрстве с МГПУ, НИУ ВШЭ и СПбГУ открывает набор на магистерские программы для учителей
Треть самарцев проведет лето на даче
Треть самарцев проведет лето на даче
Кондитер из Самарской области испекла торт для английской королевы
Кондитер из Самарской области испекла торт для английской королевы
В Самарской области пройдет неделя тематических приемов, посвященных внутреннему туризму.
В Самарской области пройдет неделя тематических приемов, посвященных внутреннему туризму
АВТОВАЗ премирует сотрудников за вакцинацию от COVID-19
АВТОВАЗ премирует сотрудников за вакцинацию от COVID-19
В Самаре пройдет областной форум для некоммерческих организаций «Форточка ресурсов»
В Самаре пройдет областной форум для некоммерческих организаций «Форточка ресурсов»
Наверх
Самара  +24 °C, Тольятти  +21 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 72.03
0.2
EUR 87.35
0.14
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
На самарском стадионе "Салют" состоялись первые региональные официальные соревнования
«Гонка Героев» пройдет 19 июня в Самаре
В Самаре прошел региональный этап молодежного чемпионата ПФО по «Что? Где? Когда?»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Треть самарцев проведет лето на даче

17 июня 2021 13:15
53
Треть самарцев проведет лето на даче

Вопрос о том, как провести летний отдых с учетом коронавирусных ограничений, стал одним из самых актуальных в последние дни. Альтернативой отдыху за границей или в мегаполисах для россиян становятся дачи и садовые участки. Тем более, что, по прогнозам синоптиков, температура в июне превысит климатическую норму.

Новости Mail.ru провели исследование, из которого выяснили, сколько горожан обладает дачей или загородным участком, а также о том, для чего и как россияне используют садовые территории.

52% опрошенных россиян рассказали о наличии дачи или садового участка, 48% такой собственности не имеют. Все лето за городом живут 27% пользователей, 54% приезжают на дачу каждые выходные, а 20% бывают в загородном доме не более двух-трех раз за сезон. При этом у 46% россиян имеются все условия для комфортного проживания на загородном участке даже зимой, 42% опрошенных заявили о возможности жизни на даче только в теплую погоду, 10% пользователей не имеют какой-либо недвижимости за городом.

56% опрошенных россиян приезжают в загородный дом для отдыха и развлечений, около трети респондентов (33%) выезжают на дачу для того, чтобы выращивать сельскохозяйственные продукты для собственного потребления, 11% пользователей на даче разбивают клумбы и газоны, а также обустраивают пруды и иные декоративные сооружения.

Также стало известно, каким транспортным средством пользуются россияне, чтобы добраться до участка. Выяснилось, что подавляющее большинство пользователей (74%) добираются до своего участка на автомобиле, тогда как 17,7% россиян приезжают на дачу на общественном транспорте. Есть и 4% счастливчиков, имеющих возможность дойти до сада пешком.

Согласно результатам опроса, каждый россиянин, в среднем, отметил наличие трех комфортных условий для жизни: 88% опрошенных провели электричество, у 53% проведен водопровод, отопление и баня есть у 40% и 42% респондентов соответственно. 23% россиян заявили о наличии биотуалета, столько же пользователей рассказали о газопроводе на их садовом участке.

Исследование проводилось с 7 по 14 июня на проекте Новости Mail.ru. В его ходе было опрошено около 9 тысяч респондентов из 52 регионов России. 57,6% участников исследования составили мужчины, 42,4% — женщины.

Напомним, что из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в столице с 15 по 19 июня ввели режим нерабочих дней. Власти города рекомендовали работодателям с 13 июня перевести на удаленный режим работы не менее 30% сотрудников, не прошедших вакцинацию от коронавируса. До 20 июня в городе временно приостановлена работа детских комнат и фуд-кортов в ТЦ и других организациях.

Ряд регионов России также ввели дополнительные ограничения. Например, с 17 июня в Санкт-Петербурге временно приостанавливается проведение развлекательных мероприятий в объектах общественного питания, работа детских комнат в ресторанах, прекращается деятельность фуд-кортов.
 

Теги: дачи летний отдых

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самарской области пройдет неделя тематических приемов, посвященных внутреннему туризму.
17 июня 2021, 12:57
В Самарской области пройдет неделя тематических приемов, посвященных внутреннему туризму
С 21 по 25 июня можно получить ответ на вопросы о летнем оздоровительном отдыхе взрослых и детей от экспертов отрасли и депутатов «Единой России». Политика
42
Самарская область - в топ-3 в Приволжском ФО по обеспеченности населения местами в санаториях
17 июня 2021, 12:27
Самарская область - в топ-3 в Приволжском ФО по обеспеченности населения местами в санаториях
Россияне все чаще отдыхают в своем или соседнем регионе проживания. Здравоохранение
78
Названы растения, за которые дачникам грозят большие штрафы
24 мая 2021, 13:28
Названы растения, за которые дачникам грозят большие штрафы
За распространение сорняков на участках сельхозназначения россиянам могут вынести предупреждение или назначить штраф в размере от 300 до 500 рублей. Закон и порядок
520
В центре внимания
Анатолий Баранников ушел с поста главного архитектора Самарской области
17 июня 2021  10:54
Анатолий Баранников ушел с поста главного архитектора Самарской области
147
Николай Патрушев и Игорь Комаров предложили рассмотреть возможность тиражирования положительного опыта на территории регионов округа и страны в целом.
16 июня 2021  20:53
Николаю Патрушеву представили новейшие разработки региональных компаний в сфере экологии
464
Во время рабочей поездки в регион Николай Патрушев провел в Самаре совещание по вопросам экологической безопасности.
16 июня 2021  17:44
Дмитрий Азаров инициировал создание координационного совета по вопросам экологии 
438
Николай Патрушев и Дмитрий Азаров обсудили вопросы противодействия терроризму и экстремизму на территории региона.
16 июня 2021  14:42
В Самару с рабочим визитом прибыл Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев
496
Дмитрий Азаров поручил провести ревизию медучреждений, оборудования и запасов лекарств в Самарской области
16 июня 2021  12:47
Дмитрий Азаров поручил провести ревизию медучреждений, оборудования и запасов лекарств в Самарской области
1631
Весь список