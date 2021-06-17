Треть самарцев проведет лето на даче

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Вопрос о том, как провести летний отдых с учетом коронавирусных ограничений, стал одним из самых актуальных в последние дни. Альтернативой отдыху за границей или в мегаполисах для россиян становятся дачи и садовые участки. Тем более, что, по прогнозам синоптиков, температура в июне превысит климатическую норму.

Новости Mail.ru провели исследование, из которого выяснили, сколько горожан обладает дачей или загородным участком, а также о том, для чего и как россияне используют садовые территории.

52% опрошенных россиян рассказали о наличии дачи или садового участка, 48% такой собственности не имеют. Все лето за городом живут 27% пользователей, 54% приезжают на дачу каждые выходные, а 20% бывают в загородном доме не более двух-трех раз за сезон. При этом у 46% россиян имеются все условия для комфортного проживания на загородном участке даже зимой, 42% опрошенных заявили о возможности жизни на даче только в теплую погоду, 10% пользователей не имеют какой-либо недвижимости за городом.

56% опрошенных россиян приезжают в загородный дом для отдыха и развлечений, около трети респондентов (33%) выезжают на дачу для того, чтобы выращивать сельскохозяйственные продукты для собственного потребления, 11% пользователей на даче разбивают клумбы и газоны, а также обустраивают пруды и иные декоративные сооружения.

Также стало известно, каким транспортным средством пользуются россияне, чтобы добраться до участка. Выяснилось, что подавляющее большинство пользователей (74%) добираются до своего участка на автомобиле, тогда как 17,7% россиян приезжают на дачу на общественном транспорте. Есть и 4% счастливчиков, имеющих возможность дойти до сада пешком.

Согласно результатам опроса, каждый россиянин, в среднем, отметил наличие трех комфортных условий для жизни: 88% опрошенных провели электричество, у 53% проведен водопровод, отопление и баня есть у 40% и 42% респондентов соответственно. 23% россиян заявили о наличии биотуалета, столько же пользователей рассказали о газопроводе на их садовом участке.

Исследование проводилось с 7 по 14 июня на проекте Новости Mail.ru. В его ходе было опрошено около 9 тысяч респондентов из 52 регионов России. 57,6% участников исследования составили мужчины, 42,4% — женщины.

Напомним, что из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в столице с 15 по 19 июня ввели режим нерабочих дней. Власти города рекомендовали работодателям с 13 июня перевести на удаленный режим работы не менее 30% сотрудников, не прошедших вакцинацию от коронавируса. До 20 июня в городе временно приостановлена работа детских комнат и фуд-кортов в ТЦ и других организациях.

Ряд регионов России также ввели дополнительные ограничения. Например, с 17 июня в Санкт-Петербурге временно приостанавливается проведение развлекательных мероприятий в объектах общественного питания, работа детских комнат в ресторанах, прекращается деятельность фуд-кортов.

