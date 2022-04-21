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Тренировка парада Победы состоялась в Самаре

21 апреля 2022 14:09
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Военнослужащие общевойсковой армии Центрального военного округа провели тренировку парадных расчетов и механизированной колонны на военном аэродроме «Кряж».

Военнослужащие общевойсковой армии Центрального военного округа провели тренировку парадных расчетов и механизированной колонны на военном аэродроме «Кряж».

В составе парадных расчетов прошли военнослужащие, представители Росгвардии, МЧС, ФСИН России, воспитанники самарского кадетского корпуса МВД и юнармейцы.

Механизированная колонна была представлена пикапами УАЗ «Патриот», бронетранспортерами БТР-82А, машинами «Урал» с буксируемыми противотанковыми пушками МТ-12 «Рапира» и зенитными установками ЗУ-23.

В парадном строю прошли более 20 единиц техники и около 1,8 тыс. личного состава, сообщает пресс-служба ЦВО.

Видео здесь.

 

Фото: ЦВО

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