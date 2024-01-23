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Трехкратная олимпийская чемпионка пригласила самарцев участвовать в новом грантовом конкурсе Президентского фонда культурных инициатив

23 января 2024 13:28
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Трехкратная олимпийская чемпионка пригласила самарцев участвовать в новом грантовом конкурсе Президентского фонда культурных инициатив

Художественный руководитель театра на воде Мария Киселева записала видеообращение к своим землякам — жителям Самарской области. Трехкратная олимпийская чемпионка и телеведущая пригласила земляков участвовать в новом грантовом конкурсе Президентского фонда культурных инициатив.

«Самара — это моя малая Родина. Спешу поделиться с жителями региона новостью, что Президентский фонд культурных инициатив продолжает новый грантовый конкурс до 20 февраля. Это блестящая возможность реализовать свои проекты и воплотить свою мечту в жизнь. Дарите добро людям», — отметила Мария Киселева.

Проект театра Марии Киселевой стал победителем второго грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив 2023 года. При поддержке Фонда был создан спектакль на воде «Сказ о русских берегах». Премьера уже прошла в Москве и Екатеринбурге. В течение года постановку также покажут в Иркутске, Красноярске и Казани.

Президентский фонд культурных инициатив продолжает заявочную кампанию второго грантового конкурса 2024 года на поддержку проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий до 20 февраля включительно. Заявки через информационную систему фондкультурныхинициатив.рф могут подать негосударственные НКО, коммерческие и муниципальные организации (кроме казенных), а также индивидуальные предприниматели. Средства будут распределены среди авторов ярких творческих проектов.

Проекты должны соответствовать девяти тематическим направлениям конкурса: «Нация созидателей», «Великое русское слово», «Я горжусь», «Место силы», «Культурный код», «Молодые лидеры», «История страны: история преодолений и побед. Вехи», «Многонациональный народ» и «Мы вместе», сфокусированное на интеграции новых российских регионов в историко-культурную жизнь страны. Описания всех направлений представлены в положении о проведении конкурса.

Чтобы принять участие во втором грантовом конкурсе 2024 года, каждой творческой команде необходимо изучить документы и обучающие медиафайлы. Особенности заполнения конкурсных заявок разъяснили в специальном выпуске передачи Фонда «Культурная волна. Она доступна по ссылкам: ВКонтакте, Одноклассники, RuTube.

 

Напомним, по результатам 11 завершенных конкурсов Президентским фондом культурных инициатив поддержаны 7202 проекта на общую сумму более 25,4 млрд руб.

 

Президентский фонд культурных инициатив создан по инициативе Президента Российской Федерации Владимира Путина, озвученной 21 апреля 2021 года в ходе послания Федеральному собранию, и осуществляет свою деятельность на основании Указа Президента Российской Федерации от 17 мая 2021 года № 287 «О создании Президентского фонда культурных инициатив».

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