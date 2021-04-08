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Транспортный ОМОН Управления Росгвардии по Самарской области отметил день рождения

8 апреля 2021 09:36
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Транспортный ОМОН Управления Росгвардии по Самарской области отметил день рождения

В Самаре сотрудники мобильного отряда особого назначения на транспорте отметили 28-летие со дня создания подразделения. Наряду с действующими сотрудниками в праздничных мероприятиях приняли участие и ветераны отряда.

Главная задача спецподразделения – обеспечивать общественный порядок и безопасность на объектах транспортной инфраструктуры. Под особым контролем сотрудников ОМОН – аэропорт, железнодорожные узлы и крупные водные артерии региона. В отряде служит множество специалистов: водители, снайперы, взрывотехники, водолазы, командиры специальных катеров.

История ОМОН (на транспорте) Управления Росгвардии по Самарской области начинается с приказа МВД России от 7 апреля 1993 года. Документ утвердил создание специального подразделения при Средневолжском УВД на транспорте. Решение о создании отряда было обусловлено тогдашней непростой обстановкой в стране. В тех сложных условиях необходимо было обеспечить безопасность важнейших транспортных артерий, проходящих через Самарскую область и связывающих центр страны с Уралом, Сибирью, Дальним Востоком и Средней Азией.

Буквально два года спустя, в 1995 году, начинается и боевой путь подразделения. В ходе начавшейся тогда первой чеченской кампании бойцам отряда была поручена одна из самых ответственных задач – охрана и оборона ключевых объектов региона: железнодорожных станций и мостов, международных аэропортов. География командировок самарского ОМОН на транспорте не ограничивается Северо-Кавказским регионом. За более чем четверть века существования отряда его бойцы побывали во многих уголках России, где обеспечивали правопорядок при проведении таких важных для страны мероприятий как Олимпиада в Сочи, Универсиада и матчи Кубка Конфедераций FIFA – 2017 в Казани, Саммит глав Прикаспийских государств в Астрахани, саммиты СОШ и БРИКС, матчи Чемпионат мира по футболу. За все 28 лет отряд не понес ни одной потери. За мужество и отвагу, проявленные при выполнении служебно-боевых задач, сотрудники спецподразделения более 30 раз удостаивались государственных наград.

С днем рождения сотрудников отряда поздравил начальник Управления Росгвардии по Самарской области генерал-майор Александр Эсауленко: «В этот знаменательный день примите самые искренние и добрые пожелания и слова благодарности за ваш нелегкий труд и профессионализм. Ваша самоотверженная служба - залог общественной стабильности и гарантия безопасности, здоровья и покоя граждан. На вас лежит ответственность за соблюдение законности и правопорядка. Именно к вам обращаются за помощью в трудную минуту».

Поздравил бойцов и командир спецподразделения полковник Сергей Бочаров. Он особо подчеркнул, что из года в год уровень боевой подготовки подразделения стремительно растет. Полковник Бочаров пожелал бойцам крепкого здоровья, удачи, мирного неба над головой и семейного благополучия.

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