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Транспортные полицейские Сызрани выявили браконьера - он незаконно ловил раков

23 мая 2025 16:04
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Раки выпущены в тот же день в естественную среду обитания.

В ходе рейдовых мероприятий  сотрудники Сызранского линейного отдела МВД России на транспорте выявили гражданина, 1972 года рождения, осуществляющего незаконную добычу биоресурсов.

Полицейскими установлено, что житель г. Сызрани Самарской области организовал преступный промысел с использованием запрещенных орудий лова - многозаходных ловушек - в акватории р. Волга Саратовского водохранилища.

Со слов нарушителя, он нашел 5 ловушек для ловли раков под деревом в районе пляжа «Комсомолец» города Сызрани. С помощью резинового костюма, вброд, он установил данные ловушки и через 7 дней вернулся за уловом. 

К моменту появления сотрудников транспортной полиции он успел выловить и поместить в пластиковую емкость 53 рака.
С места происшествия правоохранителями изъяты многозаходные ловушки, резиновый костюм и пластиковая емкость, принадлежащие нарушителю. Раки выпущены в тот же день в естественную среду обитания.

С целью установления ущерба и принятия процессуального решения сотрудниками отдела дознания Сызранского ЛО МВД России на транспорте было назначено проведение ихтиологической экспертизы. Установлено, что своими незаконными действиями браконьер причинил ущерб стабильности окружающей среды и природоресурсному потенциалу Самарской области на сумму более 12 000 рублей.

«Запрет на ловлю в нерестовый период в Волжско-Каспийском бассейне установлен Правилами рыболовства, утверждёнными Минсельхозом России.  С 1 декабря по 14 июля  действует запрет на ловлю раков», - пояснил начальник Сызранского ЛО МВД России на транспорте полковник полиции Рамиль Байгулов.

Отделом дознания Сызранского ЛО МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 1 ст. 256 УК РФ (Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов). Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данной статьи, - лишение свободы на срок до двух лет сообщает пресс-служба Сызранского ЛО МВД России на транспорте.

 

Фото:  пресс-служба Сызранского ЛО МВД России на транспорте

Теги: Сызрань

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