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Трамвайный парк Самары пополнится тремя моделями трехсекционных трамваев «Витязь М»

11 декабря 2024 17:49
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Администрация Самары подписала договор с компанией «ПК Транспортные системы» на производство и поставку в 2025 году трех трехсекционных трамваев.

Администрация города Самары подписала договор с компанией «ПК Транспортные системы» на производство и поставку в 2025 году трех трехсекционных трамваев 71 – 931М «Витязь М». Компания приступила к производству вагонов.

«В Самаре будет продолжено обновление дорожной сети и трамвайного парка. Сейчас у нас работают 24 трамвайных маршрута. Поставка современных низкопольных трамваев «Витязь-М» повысит качество транспортного обслуживания населения. Запуску нового транспорта на маршруты будет предшествовать процедура их обкатки. Также организуем обучение персонала правилам управления и эксплуатации новых трамваев», - отметил и.о. главы Самары Иван Носков  (https://t.me/ivan_noskov_samara).

«Витязь-М» – флагман линейки трамвайных вагонов «ПК Транспортные системы». Особое внимание уделено удобству пассажиров – эргономичные сиденья, широкие двери, просторный салон со 100%-низким полом, информационные экраны, работающие в режиме реального времени. Общая пассажировместимость трамвая – 260 человек.

Более 400 единиц трамвайных вагонов «Витязь-М» эксплуатируются в Санкт-Петербурге и Москве.

Также в Самаре эксплуатируются 22 троллейбуса «Адмирал», произведенные и поставленные компанией в 2021 году.

 

Фото:    Администрация Самары

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