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«Трагедии войны: чтобы помнили»: в СОУНБ пройдёт комплексное просветительское мероприятие
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«Трагедии войны: чтобы помнили»: в СОУНБ пройдёт комплексное просветительское мероприятие

11 апреля 2025 18:52
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Самарцы смогут узнать о военных преступлениях нацистской Германии на оккупированных территориях РСФСР.

17 апреля в Самарской областной универсальной научной библиотеке пройдёт комплексное просветительское мероприятие под названием «Трагедии войны: чтобы помнили». Самарцы смогут узнать о военных преступлениях нацистской Германии на оккупированных территориях РСФСР.

Мероприятие пройдёт в преддверии Дня единых действий в память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны. Этот день был специально отмечен для того, чтобы продолжать сохранять историческую память о преступлениях против советских граждан, совершённых на оккупированных территориях.

На протяжении мемориальной акции участники мероприятия смогут ознакомиться с рассекреченными фотографиями и репродукциями архивных документов, которые подтверждают тезис о том, что нацистская Германия, ведя войну с СССР, намеревалась истребить и поработить народ нашей страны. Экскурсию по выставке «Без срока давности» проведут председатель совета регионального отделения «Поискового движения России» в Самарской области Евгений Ривкинд, а также активисты поискового отряда «Сокол». Кроме того, с лекцией о нацистском геноциде на оккупированных территориях РСФСР выступит доктор исторических наук, профессор кафедры отечественной истории и археологии Самарского государственного социально-педагогического университета Александр Репинецкий.

17 апреля в 14:00, Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а, 2 этаж.

Вход свободный! 

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Теги: Самара

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