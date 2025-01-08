Традиционная новогодняя акция «Полицейский Дед Мороз» продолжается на территории Самарской области

181

Полицейские Самарской области и представители общественных советов территориальных органов внутренних дел продолжают принимать активное участие в акции «Полицейский Дед Мороз».

Так, в Новокуйбышевске, в Кошкинском и Клявлинском районах полицейские и общественники посетили подшефные учреждения и поздравили ребят с новогодними праздниками.

Чтобы создать для детей по-настоящему праздничное настроение, стражи правопорядка организовали насыщенную программу, в проведении которой сами приняли непосредственное участие, примерив костюмы новогодних сказочных персонажей – Снегурочки и Деда Мороза.

В ходе мероприятий сотрудники полиции пообщались с каждым ребенком и узнали, чем они любят заниматься, а также каких успехов хотят достигнуть в новом году.

Полицейский Дед Мороз и Снегурочка пожелали ребятам здоровья, счастья и примерного поведения, а также посоветовали приобщаться к культуре и спорту, вести здоровый образ жизни и расширять кругозор.

Встречи прошли в теплой дружественной атмосфере, а в завершении мероприятия каждый ребенок получил подарок.