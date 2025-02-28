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ТПП Самарской области провела встречу, посвященную возможностям трудоустройства и развития предпринимательства для участников СВО

28 февраля 2025 12:17
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ТПП Самарской области провела встречу, посвященную возможностям трудоустройства и развития предпринимательства для участников СВО

В конференц-зале парка-отеля «Васильевский» прошло совместное мероприятие Торгово-промышленной̆ палаты Самарской области и Самарского филиала Госфонда "Защитники Отечества", главной целью которого стала помощь участникам специальной военной операции и членам их семей в вопросах дальнейшего трудоустройства и организации своего дела. Президент ТПП Самарской области Валерий Фомичев подчеркнул открытость Палаты к помощи нашим бойцам во взаимодействии с органами власти и конкретными работодателями, призвал обращаться со своими вопросами в Торгово-промышленную палату Самарской области.

На встречу были приглашены наши защитники, по инициативе руководства парка-отеля «Васильевский» бесплатно отдыхающие вместе с семьями в комфортабельных номерах парка-отеля.

На мероприятии представители Министерства экономического развития, Министерства сельского хозяйства и продовольствия, Министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области рассказали о возможностях получения грантов и субсидий на развитие агробизнеса, других мер государственной поддержки открытия и развития собственного бизнеса, трендах рынка труда в регионе и государственных мерах содействия участникам СВО и членам их семей в трудоустройстве, профориентации и профессиональной переподготовке.

Специалисты Центра занятости населения г.о. Самара в ходе мероприятия подбирали для участников актуальные вакансии.

В заключение мероприятия психолог, доцент Центра развития образования г. Самары познакомила с конкретными способами справляться со стрессом и достигать поставленные цели.

Как отметила руководитель Самарского филиала Госфонда "Защитники Отечества" Наталья Полянскова, сегодня наше общество объединено стремлением помочь нашим защитникам достичь успешного и обеспеченного будущего для своих семей, важно знать и пользоваться теми широкими возможностями, которые предоставляются государством.

ТПП Самарской области выражает благодарность парк-отелю «Васильевский» за возможность провести встречу, по-настоящему нужную для героев, которые возвращаются к мирной жизни.

Фото предоставлено ТПП Самарской области.

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