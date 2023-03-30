«Тотальный диктант – 2023» в СОУНБ прочитает Денис Бокурадзе

Я нашел ошибку
Главные новости:
На совещании обсудили мероприятия, которые планируется провести в ходе юбилейного Грушинского, а также развитие инфраструктуры на территории Мастрюковских озер.
Дмитрий Азаров провел заседание оргкомитета по подготовке 50-го Всероссийского фестиваля авторской песни имени Валерия Грушина
Ее дочь Александра родила сына.
Певица Слава сообщила, что впервые стала бабушкой,
В качестве перспективных задач президент обозначил увеличение доли отечественных лекарств на рынке и снижение зависимости от зарубежных поставщиков.
Путин по видеосвязи открыл новые фармацевтические предприятия в Санкт-Петербурге, Калининграде и Саранске
Подорожание коснется в первую очередь четырех- и пятизвездочных отелей.
Отдых в Сочи в 2023 году подорожал на 20–30% из-за падения интереса россиян к Крыму
Медработники напоминают, корь опасна для непривитых людей.
В медучреждениях региона проводится вакцинация от кори
С октября прошлого года действует также норма, позволяющая исключить введение вкладчика в заблуждение.
С июля платить по кредитам станет легче
Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве
1 апреля  музыкальный мир отмечает 150-летие со дня рождения Сергея Рахманинова. Сергей Васильевич — композитор, пианист, дирижёр.
1 апреля музыка С. В. Рахманинова будет звучать во всех учреждениях культуры, науки и образования
Наверх
Самара  +6 °C, Тольятти  +6 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.98
0.39
EUR 83.49
0.71
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
День работника культуры в Самаре отметили масштабным форумом «Культура. Вызовы времени» с участием федеральных спикеров
В Самаре прошел Областной форум представителей «серебряного» добровольчества
В комплекте выгоднее: популярные модели Xiaomi по специальной цене в билайне
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

«Тотальный диктант – 2023» в СОУНБ прочитает Денис Бокурадзе

30 марта 2023 20:08
150
СОУНБ сможет принять не более 50-ти участников диктанта. Нужно зарегистрироваться.

В Самаре, как и по всей России, «Тотальный диктант» будет проводиться 8 апреля в 15:00. Традиционно Самарская областная универсальная научная библиотека (пр. Ленина, 14а) организовывает площадку просветительской акции. СОУНБ сможет принять не более 50-ти участников диктанта, которые успеют зарегистрироваться по ссылке.

С собой на диктант участникам акции нужно принести паспорт.

Чтецом в областной научной библиотеке будет известный российский режиссёр, педагог, художественный руководитель театра-студии «Грань» Денис Сергеевич Бокурадзе.

Автором «Тотального диктанта – 2023» (который состоится 8 апреля 2023 года) стал писатель, журналист, номинант премий «Большая книга», «Национальный бестселлер» и «НОС» Василий Авченко. Он написал текст о русском путешественнике, писателе, исследователе Дальнего Востока Владимире Арсеньеве. Василий Авченко известен по произведениям: «Красное небо. Невыдуманные истории о земле, огне и человеке летающем», «Олег Куваев. Повесть о нерегламентированном человеке» (в соавторстве с Алексеем Коровашко), «Дальний Восток. Иероглиф пространства» и т.д.

Кроме того, в отделе читальных залов областной научной библиотеки работает «Библиотека грамотности», которая поможет подтянуть знания по русскому языку детям и взрослым. Среди пособий и справочников «Русский язык в задачах и ответах» Бориса Нормана, «Сто текстов о языке» Ольги Ребковец, «Практическая этимология русского языка в образцах и задачах» Федора Абраменко, «Русский язык с енотами-полиглотами» и «Русский язык в котах» Анны Беловицкой и другие издания, выпущенные фондом «Тотальный диктант» совместно с издательским домом «Городец». Многие книги «Библиотеки грамотности» уже успели сразу же стать бестселлерами и отсутствуют в продаже. Самым занятым библиотека поможет не выходя из дома ознакомиться с новыми книгами по русскому языку, размещенными в «Виртуальном читальном зале» на сайте СОУНБ. Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь в «личном кабинете» и читайте в ЛитРес самые новые справочники и пособия по теме: Наталья Фомина «Русский для тех, кто забыл правила»; Людмила Великова «Русский язык. Навигатор для старшеклассников, абитуриентов и всех, кто хочет писать грамотно». Книги 1 и 2 (по орфографии и пунктуации), сообщает пресс-служба СОУНБ.

 

Фото:   ru.freepik.com

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
На совещании обсудили мероприятия, которые планируется провести в ходе юбилейного Грушинского, а также развитие инфраструктуры на территории Мастрюковских озер.
30 марта 2023  22:58
Дмитрий Азаров провел заседание оргкомитета по подготовке 50-го Всероссийского фестиваля авторской песни имени Валерия Грушина
34
Основными темами совещания стали подготовка к предстоящим совместным мероприятиям с белорусской стороной и развитие новых направлений сотрудничества.
30 марта 2023  16:59
Виктор Кудряшов провел совещание по развитию сотрудничества Самарской области с Республикой Беларусь
229
Самара на три дня превратится в танцевальную столицу России
30 марта 2023  13:53
Самара на три дня превратится в танцевальную столицу России
524
День работника культуры в Самаре отметили масштабным форумом
30 марта 2023  11:48
День работника культуры в Самаре отметили масштабным форумом
283
В регионах России озвучили сроки весеннего призыва в армию
29 марта 2023  12:53
В регионах России озвучили сроки весеннего призыва в армию
570
Весь список