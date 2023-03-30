«Тотальный диктант – 2023» в СОУНБ прочитает Денис Бокурадзе

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В Самаре, как и по всей России, «Тотальный диктант» будет проводиться 8 апреля в 15:00. Традиционно Самарская областная универсальная научная библиотека (пр. Ленина, 14а) организовывает площадку просветительской акции. СОУНБ сможет принять не более 50-ти участников диктанта, которые успеют зарегистрироваться по ссылке.

С собой на диктант участникам акции нужно принести паспорт.

Чтецом в областной научной библиотеке будет известный российский режиссёр, педагог, художественный руководитель театра-студии «Грань» Денис Сергеевич Бокурадзе.

Автором «Тотального диктанта – 2023» (который состоится 8 апреля 2023 года) стал писатель, журналист, номинант премий «Большая книга», «Национальный бестселлер» и «НОС» Василий Авченко. Он написал текст о русском путешественнике, писателе, исследователе Дальнего Востока Владимире Арсеньеве. Василий Авченко известен по произведениям: «Красное небо. Невыдуманные истории о земле, огне и человеке летающем», «Олег Куваев. Повесть о нерегламентированном человеке» (в соавторстве с Алексеем Коровашко), «Дальний Восток. Иероглиф пространства» и т.д.

Кроме того, в отделе читальных залов областной научной библиотеки работает «Библиотека грамотности», которая поможет подтянуть знания по русскому языку детям и взрослым. Среди пособий и справочников «Русский язык в задачах и ответах» Бориса Нормана, «Сто текстов о языке» Ольги Ребковец, «Практическая этимология русского языка в образцах и задачах» Федора Абраменко, «Русский язык с енотами-полиглотами» и «Русский язык в котах» Анны Беловицкой и другие издания, выпущенные фондом «Тотальный диктант» совместно с издательским домом «Городец». Многие книги «Библиотеки грамотности» уже успели сразу же стать бестселлерами и отсутствуют в продаже. Самым занятым библиотека поможет не выходя из дома ознакомиться с новыми книгами по русскому языку, размещенными в «Виртуальном читальном зале» на сайте СОУНБ. Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь в «личном кабинете» и читайте в ЛитРес самые новые справочники и пособия по теме: Наталья Фомина «Русский для тех, кто забыл правила»; Людмила Великова «Русский язык. Навигатор для старшеклассников, абитуриентов и всех, кто хочет писать грамотно». Книги 1 и 2 (по орфографии и пунктуации), сообщает пресс-служба СОУНБ.

Фото: ru.freepik.com