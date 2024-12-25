ТОП-6 лайфхаков от диетолога по питанию на новогодних праздниках

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На новогодние праздники приходится наибольшее количество выходных в году - впереди 10 дней затяжных застолий, которые славятся изобилием тяжелой пищи. И, конечно, все это не может не привести к перееданию, лишним килограммам и повышенной нагрузке на пищеварение. Как сделать новогодний рацион правильным и помочь организму “переварить” бесконечные застолья, рассказывает Татьяна Мещерякова, врач-диетолог и эксперт в области здорового питания сервиса Level Kitchen.



Постарайтесь сохранить правильный режим дня



Для многих новогодняя ночь полностью меняет режим сна и бодрствования. В такие дни можно немного расслабиться и позволить себе поспать чуть подольше. Но менять местами день и ночь все же не стоит. Ведь ночью ферментная система фактически спит, а ночное бодрствование заставляет ее работать в нетипичном режиме. Поэтому важно сохранять 3-4 привычных приема пищи в день, первый из которых должен быть до 10 утра. Вне зависимости от того, планируется ли вечернее застолье или нет, не исключайте завтраки и обеды. Это позволит не переедать за праздничным столом, а также поддержать пищеварительную систему, которая воспринимает любые резкие изменения как стресс.



Откажитесь от закупок продуктов и готовки впрок



Наличие тазика оливье, готовой еды, которой хватит на неделю, или же продуктов, у которых скоро подойдет срок годности и их жалко выкидывать, - главная провокация съесть лишнее.



Во-первых, не каждый тазик салата рекомендуется хранить больше двух дней: например, салаты, содержащие яйца, рекомендованы к хранению не более 6 часов, а заправленные майонезом - до 18 часов. Приготовьте ровно столько салата, сколько вы съедите за вечер 31 декабря и, в крайнем случае, в обед 1 января. То же касается горячих блюд и закусок.



Во-вторых, времена, когда многие праздничные продукты были в дефиците, закончились. Широкое разнообразие продуктов представлено на полках в магазинах как до Нового Года, так и после. Избегайте закупки продуктов больше, чем надо. Ведь когда они начнут портиться и их будет жалко выкидывать, придется есть не потому что, хочется, а потому, чтобы не испортилось.



В идеале, составьте рацион питания таким образом, чтобы в нем каждый день обязательно были свежеприготовленные разнообразные блюда - супы, горячее и гарниры, не переходите на одни салаты, закуски, копчености, маринады и фрукты.



В выборе блюд будьте избирательными - не стоит пробовать все



В большом ассортименте закусок, салатов и горячего определите для себя 2-3, максимум, 4 позиции, которым вы отдадите предпочтение за праздничным столом. Помните, что дегустация из 10-12 блюд сильно усложнит процесс пищеварения: переполненному желудку просто не хватит активности пищеварительных ферментов, чтобы полноценно переварить всю поступающую еду. Частыми проявлениями этого являются отрыжка, изжога, тошнота, чувство тяжести и болевые ощущения, тяжесть в подреберье. Данные ощущения могут усугубиться при сочетании с алкогольными и газированными напитками.



Десертам выделите особый день и повод



Подачу сладких десертов лучше всего запланировать на праздничные дни 1 января и Рождество. В остальные дни рекомендую отдать предпочтение сладким фруктам или ягодам. Это существенно снизит риск набора лишних калорий.



Аккуратнее с новогодними сладостями



Практически всегда Новый Год - это раздолье для сладкоежек. За 10 дней на одних сладостях можно набрать несколько килограмм, которые отразятся в области живота или бедер. Чтобы этого не случилось, постарайтесь выделять минимум час в день для прогулок на свежем воздухе. Это поможет справиться с гипоксией (недостатком кислорода в крови), которая стимулирует налегать на сладости.



Завтрак должен быть богат на белковые и жиросодержащие продукты (яйца, жирный творог, запеканки, салаты с мясными или рыбными компонентами, авокадо, орехи, сметана, сливки). Белково-жировая составляющая позволит чувствовать большее насыщение и меньшую тягу к сладкому в течение дня. А вот от каш с большим количеством сахара и сухофруктов лучше отказаться - это провоцирует дальнейшее желание съесть сладкое.



Питьевой режим - под контроль



Для того чтобы сохранить здоровье и нормальный вес - важно соблюдать базовый питьевой режим: 30 мл воды на 1 кг веса в течение дня. Если же в праздничное время следить за питьевым режимом очень сложно, постарайтесь просто выпивать стакан горячей воды за 15 минут до приема пищи. Это хорошо работает для системы пищеварения в целом: снимает спазмы и помогает желчи быть более подвижной и жидкой, чтобы организм мог качественно переварить не типичную для него новогоднюю пищу. Помните, что многие часто путают чувство голода с чувством жажды, что также приводит к перееданию.