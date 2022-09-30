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Топ-3 факторов, раздражающих соседей в Самаре, — шум, курение и мусор

30 сентября 2022 12:46
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Топ-3 факторов, раздражающих соседей в Самаре, — шум, курение и мусор

Каждого третьего жителя многоквартирного дома в Самаре раздражают соседи, 42% предпочитают с соседями дружить. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие самарцы, живущие в многоквартирных домах.

33% самарцев признались, что их раздражают соседи по многоквартирному дому, большинство же относится к ним спокойно (57%). Дружат с соседями 42% самарцев. Причем с увеличением возраста опрошенных среди них растет как число тех, кто испытывает неудобство от соседства, так и число тех, кто приятельствует с другими жильцами своего дома.

Главный раздражающий фактор в многоквартирном доме — шум. На втором месте — курение в подъезде, на третьем — мусор. Неудобства создает и ремонт в других квартирах, а с ним приходит и гул, и грязь.

Впрочем, тех, кто готов выйти на тропу войны с соседями, меньшинство: 7 из 10 самарцев никак не борются с надоедами. Те же, чьи соседи перешли уже все рамки приличия, чаще всего стараются действовать через общение или привлекают к конфликту ЖЭУ.

Время проведения: 12—29 сентября 2022 года

Теги: Опрос

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