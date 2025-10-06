Я нашел ошибку
Главные новости:
Ночью 7 октября самарцы смогут увидеть первое осеннее суперлуние и два звездопада
Ночью 7 октября самарцы смогут увидеть первое осеннее суперлуние и два звездопада
"Аэрофлот" объяснил формирование стоимости билетов на свои рейсы
"Аэрофлот" объяснил формирование стоимости билетов на свои рейсы
Цена на золото вновь побила рекорд
Цена на золото вновь побила рекорд
Самарская область вошла в ТОП-10 регионов страны по количеству МСП в сфере машиностроения
Самарская область вошла в ТОП-10 регионов страны по количеству МСП в сфере машиностроения
Самарчанка Полина Ерькина - победитель первенства мира по самбо U20
Самарчанка Полина Ерькина - победитель первенства мира по самбо U20
Девятиклассник из Самары выступил в шоу «Ярче звезд» на ТНТ
Девятиклассник из Самары выступил в шоу «Ярче звезд» на ТНТ
В Самаре прошёл благотворительный показ «Мода без границ»: мода, которая объединяет
В Самаре прошёл благотворительный показ «Мода без границ»: мода, которая объединяет
На Самарскую область обрушится четыре сильные магнитные бури за 6 дней
На Самарскую область обрушится четыре сильные магнитные бури за 6 дней
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.9
0.89
EUR 96.05
0.71
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Актеры театра «Грань» прочитают хулиганские стихи в «ЗИМ Галерее»
«Том Сойер Фест – Самара» приглашает на «Праздник урожая»
«СВОим примером»: в Самаре ветераны СВО присоединились к донорской акции «СВОим примером»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Тольяттинцу пришлось убрать чужой товарный знак в названии домена

6 октября 2025 11:14
133
Тольяттинцу пришлось убрать чужой товарный знак в названии домена

Судебные приставы Автозаводского района №2 г. Тольятти убедили предпринимателя, занимающегося тюнингом автомобилей, убрать чужой товарный знак в названии домена.  

Крупная автомобилестроительная компания обратилась в суд с иском о запрете упоминать товарный знак в домене, используемом предпринимателем для продвижения своих услуг. Изучив обстоятельства дела, суд удовлетворил иск и обязал предпринимателя прекратить использование общеизвестного товарного знака в доменном имени.

В отделении судебных приставов Автозаводского района №2 г. Тольятти было возбуждено соответствующее исполнительное производство. Предприниматель проигнорировал требования судебного пристава,  решение суда в установленный законом срок не исполнил. Тогда сотрудник Службы ограничил должника в праве выезда за границу, а также предупредил об административной ответственности за неисполнение требований исполнительного документа.

Объективно оценив ситуацию и поняв, что решение суда все же исполнить придется, предприниматель убрал чужой товарный знак в названии домена и электронной почты. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

Теги: Судебные приставы

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Самарец ответит за нападение на правоохранителей в аэропорту
03 октября 2025, 13:12
Самарец ответит за нападение на правоохранителей в аэропорту
Родственник выдворяемого иностранного гражданина приговорен к 1,5 годам лишения свободы. Происшествия
471
Самарца обязали снести самовольную перегородку в подъезде дома
02 октября 2025, 10:55
Самарца обязали снести самовольную перегородку в подъезде дома
Постройка не была ни с кем согласована, а также нарушала требования пожарной безопасности. Происшествия
1000
Самарец возместил ущерб за кражу золотого украшения
01 октября 2025, 10:53
Самарец возместил ущерб за кражу золотого украшения
Молодой человек распивал спиртные напитки со своим приятелем. Происшествия
435
В центре внимания
Проблемный участок Московского шоссе в Самаре открыли раньше, чем планировали
6 октября 2025  11:18
Проблемный участок Московского шоссе в Самаре открыли раньше, чем планировали
166
В Самаре тепло есть в 195 шкалах и 200 детсадах
5 октября 2025  13:47
В Самаре тепло есть в 195 шкалах и 200 детсадах
454
Вячеслав Федорищев поздравил учителей Самарской области с профессиональным праздником
5 октября 2025  12:22
Вячеслав Федорищев поздравил учителей Самарской области с профессиональным праздником
495
Вячеслав Федорищев с рабочей поездкой прибыл в Республику Татарстан, где второй день работает делегация Самарской области.
4 октября 2025  19:22
Губернатор Вячеслав Федорищев провел встречу с Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым
630
Обращаясь к присутствующим, глава региона отметил стратегическую важность данного проекта для укрепления промышленного комплекса области.
4 октября 2025  16:40
Вячеслав Федорищев дал старт производству стальных дверей в Самарской области
632
Весь список