Тольяттинцу пришлось убрать чужой товарный знак в названии домена

133

Судебные приставы Автозаводского района №2 г. Тольятти убедили предпринимателя, занимающегося тюнингом автомобилей, убрать чужой товарный знак в названии домена.

Крупная автомобилестроительная компания обратилась в суд с иском о запрете упоминать товарный знак в домене, используемом предпринимателем для продвижения своих услуг. Изучив обстоятельства дела, суд удовлетворил иск и обязал предпринимателя прекратить использование общеизвестного товарного знака в доменном имени.

В отделении судебных приставов Автозаводского района №2 г. Тольятти было возбуждено соответствующее исполнительное производство. Предприниматель проигнорировал требования судебного пристава, решение суда в установленный законом срок не исполнил. Тогда сотрудник Службы ограничил должника в праве выезда за границу, а также предупредил об административной ответственности за неисполнение требований исполнительного документа.

Объективно оценив ситуацию и поняв, что решение суда все же исполнить придется, предприниматель убрал чужой товарный знак в названии домена и электронной почты. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.