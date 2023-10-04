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Тольяттинцам рассказали о преимуществах использования официального портала госуслуг и специальной карты-путеводителя

4 октября 2023 12:57
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Тольяттинцам рассказали о преимуществах использования официального портала госуслуг и специальной карты-путеводителя

В Самарской области полицейские и общественники провели мероприятие по популяризации государственных услуг.

Сотрудники отдела по вопросам миграции У МВД России по г. Тольятти совместно с заместителем председателя Общественного совета Николаем Шаховым провели акцию «Госуслуги – это просто и удобно», направленную на популяризацию получения государственных услуг в электронном виде.

В рамках мероприятия полицейские проинформировали граждан о перечне госуслуг по линии миграции, предоставляемых МВД России в электронном виде.

Сотрудники полиции показали гражданам, как зарегистрироваться на портале, завести «Личный кабинет» и подать необходимое заявление.

Николай Шахов отметил, что он на своем личном опыте убедился, что имея доступ к сети Интернет, можно получить необходимые услуги без потери времени и качества.

В завершение мероприятий полицейские и общественники ответили на все интересующие вопросы и вручили каждому присутствующему универсальную карту-путеводитель с QR-кодом, разработанную при поддержке Общественного совета, информирующую о государственных услугах, предоставляемых службами и подразделениями ГУ МВД России по Самарской области.

Полицейские отметили, что для получения информации нужно будет отсканировать QR-код на смартфоне и перейти по предложенной ссылке в специальный раздел официального сайта областного главка, где специалист подробно расскажет, как просто и доступно получить государственную услугу по линии МВД России.

 

 

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