Тольяттинские полицейские встретились с представителями религиозных конфессий города

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На днях в Управлении МВД Тольятти состоялась встреча сотрудников полиции с представителями религиозных конфессий города. В неформальной обстановке, за чашкой чая, присутствующие рассмотрели вопросы, касающиеся совместной работы полиции и представителей институтов гражданского общества в рамках профилактики и пресечения конфликтов на межнациональной почве, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.



Начальник У МВД России по г. Тольятти полковник полиции Хейрулла Ахмедханов отметил важность проводимой совместной профилактической работы среди подрастающего поколения, направленной на формирование уважительного отношения к представителям различных национальностей и религиозных конфессий.

«Мы уверены, что с вашей помощью будут проведены мероприятия, целью которых является нейтрализация попыток вовлечения несовершеннолетних в деструктивную, в том числе экстремистскую и террористическую деятельность, противодействие проникновению в общество, в том числе в подростковую среду, информации, пропагандирующей насилие, ксенофобию и межнациональные конфликты», - подчеркнул Хейрулла Мирзоевич.



В свою очередь, представители Общественного совета при У МВД России по г. Тольятти Епископ Тольяттинский и Жигулёвский Нестор (Андрей Иванович Люберанский) и Имам - мухтасиб Соборной мечети Ислам Хазрат (Минсалихович) Гумеров предложили продолжить проведение совместных мероприятий, направленных на пропаганду законопослушного поведения, совершенствование правовой культуры населения.

«Такая практика, безусловно, нацелена на укрепление открытого диалога с институтами гражданского общества и послужит профилактике распространения идеологии терроризма и экстремизма в городской среде», – подчеркнули общественники.

Фото: ГУ МВД СО