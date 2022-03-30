Тольяттинские полицейские вручили паспорт РФ уроженке ближнего зарубежья.

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Сотрудники отдела по вопросам миграции Тольятти помогли уроженке ближнего зарубежья оформить документы для получения российского гражданства.



У 79-летней Екатерины Филипповны в городе Тольятти проживает дочь, пожилая женщина долгое время не решалась на переезд к родственникам. В 2018 году переезд состоялся. В соответствии с законодательством ею было получено разрешение на временное проживание на территории России. В этом году женщина приняла решение оформить российское гражданство. Обратившись к сотрудникам полиции, пенсионерка получила подробные разъяснения и помощь при прохождении процедуры оформления документов.



В соответствии с законодательством, жительница Тольятти подала документы на получение Российского гражданства в упрощенном порядке.



Документы подготовили в кратчайшие сроки и старший инспектор отдела по вопросам миграции ОП №21 Управления МВД России по г. Тольятти Юлия Кулик выехала по адресу проживания пенсионерки, где вручила новой гражданке Российской Федерации главный документ, удостоверяющий личность, пожелала здоровья и благополучия на новом месте жительства.



В свою очередь Екатерина Филипповна отметила доброту и отзывчивость полицейских и поблагодарила за работу.

Фото: ГУ МВД СО