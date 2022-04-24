Тольяттинские полицейские и общественники передали книги в городскую библиотеку

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Давние партнерские отношения связывают сотрудников полиции Тольятти и коллектив городской библиотеки, на базе которой регулярно проходят круглые столы, профилактические беседы, открытые уроки и профориентационные мероприятия тольяттинской полиции.



На днях сотрудники полиции и представители Общественного совета при У МВД Тольятти передали книги из личного архива в дар в городскую библиотеку, экземпляры многих из них хранились в их семьях на протяжении нескольких поколений.



«Благодаря проведенной акции мы смогли не только пополнить фонд библиотеки, но и подарить возможность читателям вдохнуть в уже прочитанные книги новую жизнь», – рассказали полицейские.



Представитель Общественного совета при территориальном органе внутренних дел Елена Верхова подчеркнула, что любовь к чтению – неотъемлемая черта духовно развитых людей. «Несмотря на обилие современной техники, позволяющей читать тексты на любых электронных устройствах, ничто не сравнится с тем чувством, когда берешь в руки книгу. Надеемся, что переданные книги будут востребованы новыми читателями», отметила общественница.



В свою очередь руководство библиотеки поблагодарило полицейских за активную работу по возрождению интереса к чтению и выразило признательность всем участникам мероприятия за плодотворное сотрудничество.

Фото: ГУ МВД СО