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Тольяттинские полицейские и общественники присоединились к акции «Каникулы с Общественным советом!».



Посредством театрализованного представления отдыхающим в пришкольном лагере ребятам напомнили меры личной безопасности.

В рамках акции «Каникулы с Общественным советом» сотрудники полиции Тольятти и представители Общественного совета при территориальном ОВД пригласили на театральное представление ребят из пришкольного лагеря одной из местных гимназий.



По инициативе общественницы Елены Верховой и оперуполномоченного ЭБиПК подполковника полиции Людмилы Кеваевой ребята старших классов поставили спектакль «20 минут», рассказывающий о Федоре Плевако - известном адвокате конца XIX - начала XX вв. Юрист, судебный оратор, действительный статский советник, один из лучших адвокатов Москвы - Федор Никифорович отличался чудесным даром слова. За основу сюжета взят рассказ о защите адвокатом предпринимательницы, которая нарушила закон из-за того, что ее часы спешили.



Ребята из пришкольного лагеря с интересом посмотрели постановку, а в завершение представления смогли задать все интересующие их вопросы и получить на них компетентные ответы от присутствующих на встрече юристов и сотрудников полиции.



«Спектакль, основанный на историческом материале, помог выстроить диалог с ребятами на тему морали и нравственности с точки зрения норм закона. Это не первая постановка, основанная на судебной практике Федора Плевако, мы планируем продолжить диалог со школьниками языком театральных постановок», - поделилась Елена Верхова.



В свою очередь, Людмила Кеваева разъяснила ребятам последствия совершения противоправных действий и рассказала о том, как не стать жертвой преступления и как действовать, если происшествие все же случилось. Подросткам также напомнили о необходимости соблюдения мер безопасности на воде, о правилах поведения в общественных местах и на проезжей части, рекомендовали проявлять бдительность и осторожность в социальных сетях, не откликаться на предложения сомнительной работы, не сообщать никому личные данные и не переходить по подозрительным ссылкам.



В завершение встречи педагоги и школьники поблагодарили полицейских и общественников за необычный и познавательный формат мероприятия, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО