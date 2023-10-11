Тольяттинские полицейские и общественники передали книги в городскую библиотеку

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Руководство библиотеки поблагодарило полицейских за активную работу по возрождению интереса к чтению и плодотворное сотрудничество.

Давние партнерские отношения связывают сотрудников полиции У МВД России по г. Тольятти и коллектив библиотеки «Культурного Центра «Автоград», на базе которой регулярно проходят круглые столы, профилактические беседы, открытые уроки и профориентационные мероприятия тольяттинской полиции.

На днях сотрудники полиции и представители Общественного совета при У МВД России по г. Тольятти передали книги из личного архива в дар в библиотеку, экземпляры которых хранились в их семьях на протяжении нескольких поколений.

«Благодаря проведенной акции, мы смогли не только пополнить фонд библиотеки, но и подарить читателям возможность приобщиться к нашей истории, мировой культуре и литературе», – рассказали полицейские.

Заместитель председателя Общественного совета при территориальном органе внутренних дел Николай Шахов подчеркнул: «В современном мире есть уникальная возможность получить информацию из любых электронных устройств, и, все-таки, ничто не сравнится с удовольствием держать книгу в руках, перелистывать страницы и вдыхать запах типографской краски... Такие книги наделены душой. Надеемся, что переданные экземпляры будут востребованы новыми читателями», – отметил общественник.

В свою очередь руководство библиотеки поблагодарило полицейских за активную работу по возрождению интереса к чтению и выразило признательность за плодотворное сотрудничество, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО

С уважением, отдел информации и общественных связей

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