Я нашел ошибку
Главные новости:
Сотрудники 31 пожарно-спасательного отряда провели с кадетами деловую игру.
Тольяттинские кадеты познакомились с такой дисциплиной, как «Пожарная тактика»
В Самаре ночью +8, +10°С, днем +15, +17°С.
23 мая в Самарской области без осадков, до +18°С
Полицейский и его помощники проводили беседы с родителями и призывали соблюдать требования Правил дорожного движения, напоминали о том, что в летний период нужно быть на чеку и усилить контроль за своими чадами.
В Волжском районе организовали профилактический рейд в местах массового прибывания взрослых и детей
Во время беременности потребность в йоде возрастает на 30-50%.
Самарский врач-репродуктолог: «Важно проходить обследование щитовидной железы до беременности»
Для воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. На нём выступили победители отборочных зональных этапов.
В Самарской области пошел гала-концерт фестиваля-конкурса «Творчество. Успех. Радость!»
В этом году благодаря диспансеризации у жителей Самарской области впервые выявлены 1823 случая сахарного диабета.
Диспансеризация: самый надежный способ выявить диабет на ранней стадии
Теперь жители и гости Самарской области смогут оперативно добраться по воде не только до Ширяево, но и отправиться в Винновку.
Новое расписание скоростных пассажирских судов «Валдай 45-Р»
За неиспользование участка будут штрафовать, признаки неосвоения установит правительство, говорится в документе.
Садоводов и огородников предложили штрафовать, если они за 3 года не освоят участки
Наверх
Самара  +21 °C, Тольятти  +20 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 90.41
-0.24
EUR 98.3
-0.28
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
24 мая в Тольятти состоится городской Фестиваль «Через века несущие свет!»
Самарцам в зоопарке расскажут о попугаях
Мероприятия Музея-галереи «Заварка» в Самаре на 24-26 мая
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Тольяттинские кадеты познакомились с такой дисциплиной, как «Пожарная тактика»

22 мая 2024 17:17
99
Сотрудники 31 пожарно-спасательного отряда провели с кадетами деловую игру.

Что такое современная пожарная охрана? Кадеты пожарно-спасательного класса тольяттинской школы № 69 ответят, что это целая наука! Наука о спасении человеческих жизней, об эффективном применении сил и средств на пожаре.

На очередном занятии будущие огнеборцы познакомились с такой дисциплиной, как «Пожарная тактика». Ребята впервые узнали о роли руководителя тушения пожара, работе оперативного штаба на месте пожара, а также усовершенствовали навыки по составлению схем с использованием условных графических изображений.

Сотрудники 31 пожарно-спасательного отряда провели с кадетами деловую игру, в которой по определенным условиям задачи учащиеся должны были изобразить на доске оперативную обстановку на месте условного пожара, пользуясь приложениями к Боевому уставу.

Также на уроке сотрудники 31 отряда, совместно с сотрудниками отдела кадровой, воспитательной работы и профессионального обучения Главного управления провели церемонию награждения кадет за успехи в учебе и участии в организации гарнизонных мероприятий, а также учеников, отличившихся при подготовке номера для конкурса сценического творчества в рамках Всероссийского фестиваля «Звезда спасения», прошедшего в апреле 2024 года, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС СО.

 

Фото:   пресс-служба ГУ МЧС СО

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Делегация Самарской области принимает участие во Всероссийском библиотечном конгрессе «Библиотека в многополярном мире»
22 мая 2024  12:50
Делегация Самарской области принимает участие во Всероссийском библиотечном конгрессе «Библиотека в многополярном мире»
209
Уполномоченный по правам человека проведет целевой прием по реализации трудовых прав граждан
21 мая 2024  10:35
Уполномоченный по правам человека проведет целевой прием по реализации трудовых прав граждан
339
В Самарской области завершился региональный чемпионат «Абилимпикс» - 2024
20 мая 2024  13:10
В Самарской области завершился региональный чемпионат «Абилимпикс» - 2024
512
Должность руководителя Департамента Градостроительства Самары будет совмещать с должностью заместителя руководителя Департамента Виталий Демидов
20 мая 2024  12:59
Должность руководителя Департамента Градостроительства Самары будет совмещать с должностью заместителя руководителя Департамента Виталий Демидов
2471
О Самарском знамени снимают документальный фильм
20 мая 2024  12:43
О Самарском знамени снимают документальный фильм
560
Весь список