Тольяттинские кадеты познакомились с такой дисциплиной, как «Пожарная тактика»

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Что такое современная пожарная охрана? Кадеты пожарно-спасательного класса тольяттинской школы № 69 ответят, что это целая наука! Наука о спасении человеческих жизней, об эффективном применении сил и средств на пожаре.

На очередном занятии будущие огнеборцы познакомились с такой дисциплиной, как «Пожарная тактика». Ребята впервые узнали о роли руководителя тушения пожара, работе оперативного штаба на месте пожара, а также усовершенствовали навыки по составлению схем с использованием условных графических изображений.

Сотрудники 31 пожарно-спасательного отряда провели с кадетами деловую игру, в которой по определенным условиям задачи учащиеся должны были изобразить на доске оперативную обстановку на месте условного пожара, пользуясь приложениями к Боевому уставу.

Также на уроке сотрудники 31 отряда, совместно с сотрудниками отдела кадровой, воспитательной работы и профессионального обучения Главного управления провели церемонию награждения кадет за успехи в учебе и участии в организации гарнизонных мероприятий, а также учеников, отличившихся при подготовке номера для конкурса сценического творчества в рамках Всероссийского фестиваля «Звезда спасения», прошедшего в апреле 2024 года, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС СО.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС СО