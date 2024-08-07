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Тольяттинку с инфарктом экстренно эвакуировали из Турции

7 августа 2024 17:42
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Вернуться на родину россиянке удалось только после вмешательства депутата Александра Хинштейна.

В середине июле за границей у женщины случился инфаркт. Ее доставили в частную больницу Антальи, которую врачи запретили покидать. Местные специалисты говорили о дестабилизации состояния пациентки. Также пострадавшей хотели сделать коронарографию.

При этом ее родственники связались со своим врачом. Тот сказал, что подобное вмешательство не требуется. Возможен летальный исход. Близкие жительницы Тольятти написали отказ от операции.

Страховая компания предложила доставить женщину только до Москвы. Также потребовала контакты медика, который примет ее. В противном случае отказались бы подтверждать бронь.

- Я сразу же связался с руководством Минздрава России и МИДа, - сказал депутат Госдумы Александр Хинштейн. - Министр здравоохранения Михаил Мурашко взял эту ситуацию на личный контроль. Сегодня ночью Наталья была доставлена на родину. Вся необходимая врачебная помощь ей оказывается.

Он добавил, что в постоянном контакте с пострадавшей был глава Тольятти Николай Ренц. Он же помог с поиском реабилитолога.

- Поздравляю Наталью с долгожданным возвращением - теперь дело за медиками. Желаю скорейшего выздоровления! – заявил Хинштейн.

Источник:  СОВА

 

Фото:   pxhere.com

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