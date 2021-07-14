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Тольяттинец не оплатил 52 штрафа и чуть не лишился автомобиля

14 июля 2021 09:55
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Тольяттинец не оплатил 52 штрафа и чуть не лишился автомобиля

Житель г. Тольятти, не оплативший 52 штрафа, полностью погасил долг в почти 80 тысяч рублей после того, как судебные приставы сообщили об аресте автомобиля.  

В отношении любителя нарушить правила дорожного движения из Самарской области в Межрайонном отделении судебных приставов по взысканию административных штрафов по
г. Тольятти было возбуждено сразу 52 исполнительных производства, объединенные в сводное. Должнику неоднократно направлялись требования о погашении задолженности в пятидневный срок, а также предупреждения о применении в отношении нее мер принудительного характера в соответствии с требованиями Федерального закона «Об исполнительном производстве» от 02.10.2007 № 229-ФЗ. Мужчина, игнорируя получаемые предупреждения, продолжал уклоняться от оплаты штрафов. В результате судебный пристав-исполнитель вынес постановления о взыскании исполнительского сбора на общую сумму в 52 тысяч рублей и постановление о запрете на регистрационные действия в отношении транспортного средства  «Kia Sportage».

С целью выявления злостных нарушителей и неплательщиков штрафов судебными приставами и сотрудниками Госавтоинспекции проведен совместный рейд. В ходе мероприятия должник по штрафам был остановлен. Мужчине сообщили, что если он не погасит имеющуюся задолженность, то его транспортное средство прямо сейчас будет арестовано, а дальнейшем передано на торги.

Не желая расставаться с автомобилем, должник на месте оплатил всю сумму долга в 79 тысяч рублей с помощью POS-терминала. Сводное исполнительное производство окончено фактическим исполнением. 

Теги: арест имущества должники судебные приставы

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