только треть жителей Самары берут в поездки минимум вещей

99

Лето закончилось, но отпуска у многих еще впереди. Поэтому Авито Товары и Авито Путешествия решили узнать у жителей Самары, сколько вещей они обычно берут с собой в поездку. Выяснилось, что опрошенные охотно путешествуют как с минимумом вещей, так и с дополнительным местом для багажа. При этом молодые люди чаще стараются взять побольше вещей ради своего комфорта. Они же чаще переплачивают за перевес в аэропорту.

Ручная кладь против багажа

Более четверти (26%) жителей Самары берут с собой только ручную кладь, но больше (35%) — только багаж. Также 31% совмещают оба варианта, причем 3% из них берут с собой даже несколько чемоданов. Налегке с одной ручной кладью чаще путешествуют мужчины (34%) и молодежь 18-24 лет (30%).

Покупают чемоданы и сумки для ручной клади в основном на онлайн-платформах и сайтах объявлений (70%). 25% обращаются с этой целью в профильные магазины, а 23% — покупают их в гипермаркетах. Есть и те, кто покупает чемоданы в поездках — чтобы увезти с собой побольше сувениров на обратном пути.

Самые укомплектованные пассажиры

При этом большинство жителей Самары считает, что больше вещей в отпуске требуется женщинам (53%) и детям (41%), причем в основном малышам до трех лет (15%). И действительно, часто многочисленные игрушки, памперсы, детское питание и бутылочки занимают много места. Статистика подтверждает: больше всего опрошенных (34%) ответили, что самые увесистые чемоданы они собирали в поездки с детьми. На втором месте — пляжный и экскурсионный отдых (31%) и только на третьем — кемпинговый отдых на природе (16%).

Около трети опрошенных (30%) берут с собой минимум вещей — лишь самое необходимое. Чаще так отвечали мужчины (49% против 30% женщин). Но больше (63%) хоть и стараются уложиться компактно, все же берут некоторые дополнительные вещи для комфорта. Это в основном женщины и молодежь 18-24 лет. Взять с собой все необходимое на любой случай стараются 6% — столь основательно тоже собираются женщины и молодые люди.

Форс-мажорные обстоятельства

Трети опрошенных приходилось переплачивать за свой комфорт: Так, 38% признались, что им пришлось заплатить за перевес в аэропорту. Из них 8% попадали в такую ситуацию часто, и в основном это респонденты 18-24 лет (16%). Еще 14% покупали дополнительное место заранее, понимая, что не укладываются в норму. Но в основном (48%) опрошенные не сталкивались с подобными ситуациями.

Точно так же большинство респондентов никогда не теряли багаж — такое случалось лишь с 10% опрошенных, и 2% из них попадали в такую ситуацию неоднократно. Примечательно, что это в основном случалось с мужчинами (14% против 9% женщин), а еще чаще — с молодежью 18-24 лет (17%).