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Только 9% самарцев боятся увольнения

1 ноября 2024 13:59
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Только 9% самарцев боятся увольнения

Большинство горожан не испытывают никаких страхов, связанных с работой. В открытом опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob приняли участие работающие представители экономически активного населения.

71% самарцев не испытывают никаких страхов, связанных с работой. Первым в списке джоб-фобий является страх потери работы: 9% горожан боятся увольнения. По 5% опрошенных боятся быть недооцененными и не оправдать ожиданий, по 2% — нестабильности, закрытия предприятия и невыплаты зарплаты.

Работники-мужчины чаще женщин боятся снижения зарплаты. Жительницы города же чаще тревожатся из-за опасений не справиться с поставленными задачами и не оправдать ожиданий.


Время проведения: 8—17 октября 2024 года

Теги: Опрос

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