Только 44% самарцев пользуются правом на получение налогового вычета

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Правом на налоговый вычет пользуется 44% самарцев, еще 43% знает о возможности вернуть уплаченный НДФЛ, но не пользуется ею. В опросах сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения.