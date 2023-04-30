Только 44% самарцев пользуются правом на получение налогового вычета

Правом на налоговый вычет пользуется 44% самарцев, еще 43% знает о возможности вернуть уплаченный НДФЛ, но не пользуется ею. В опросах сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения.
Госдума приняла закон об увеличении социальных налоговых вычетов по НДФЛ за обучение и лечение. Сегодня возможностью получить налоговый вычет пользуется 44% самарцев. 43% знают об этом праве, но не пользуются им. Главными причинами, по которым горожане не занимаются оформлением налогового вычета, являются сложности со сбором подтверждающих документов, нехватка времени и непонимание процедуры подачи налоговой декларации. Никогда не слышали о возможности вернуть уплаченный в казну НДФЛ 13%.
Тех, кто реализует свое право на налоговый вычет, больше среди женщин (47% против 40% среди представителей сильного пола), а не информированных о нем — среди мужчин (16% против 10% среди женщин). Чем выше доход респондентов, тем чаще они пользуются возможностью возврата НДФЛ: если среди опрошенных, зарабатывающих менее 50 тыс. руб., так поступают 34%, то среди тех, чей доход превышает 80 тыс. руб., — уже 54%. Максимальное число не осведомленных о праве на налоговый вычет — среди горожан моложе 34 лет (28%).
Между тем подать налоговую декларацию проще, чем кажется: те, занимался этим, оценивают сложность процедуры в среднем на 2,3 балла по 5-балльной шкале, тогда как не имеющие такого опыта — на 3,9. Горожане, подававшие налоговую декларацию, чаще всего заполняли ее самостоятельно: об этом сообщили 70% опрошенных. К помощи родственников, друзей и знакомых прибегали 11%, услугами профессиональных консультантов пользовались 19% респондентов.
Время проведения: 20—27 апреля 2023 года