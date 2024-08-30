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Только 36% жителей Самары хватает навыков для эффективной работы

30 августа 2024 13:35
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Только 36% жителей Самары хватает навыков для эффективной работы

Аналитики онлайн-школы программирования Хекслет провели исследование и выяснили, что 31% опрошенных скорее не готовы к эффективной работе в период начала и пика делового сезона, а 16% и вовсе считают, что могут не справиться со своими потенциальными рабочими обязанностями. 

Возможная нехватка навыков и отсутствие готовности к бизнес-сезону, в первую очередь, сказываются на непосредственных обязанностях респондентов – такой вариант ответа выбрали 27% опрошенных. Еще 19% отметили, что им не хватает навыков и тайм-менеджмента и работы в команде. Почти каждый второй (48%) отмечает, что хотел бы иметь возможность оптимизировать собственное рабочее время за счет более эффективного использования компьютерных программ. 

Треть опрошенных отмечают, что при необходимости приступят к учебе в сентябре-октябре. Если самарцы решатся пройти обучение для повышения уровня подготовки к деловому сезону, то лишь каждый пятый сделает это в августе. Чаще всего** самарцы отмечают, что хотели бы научиться работать с ИИ, чтобы доверить ему частичное выполнение задач (42%), работать с государственными системами (29%) или быстрее находить нужную информацию в интернете (14%). 

Помимо привычной оптимизации рабочих процессов, самарцы хотят обучаться, чтобы сменить профессию – такой вариант ответа выбрали 23% опрошенных. Интересно, что после успешного прохождения курсов/занятий 36% хотели бы повысить заработок на 10-20 процентов, чтобы в течение года компенсировать потраченные деньги. Еще 28% уверены, что после смены сферы деятельности увеличат ежемесячный оклад на 20-30%. 

Несмотря на то, что большинство опрошенных хотят обучаться, чтобы увеличить заработную плату, лишь 32% уверены, что подобное будет возможно. При этом 29% из тех, кто будет готов обучаться, планируют делать это на текущей работе, 25% – в свободное время вечером, а 24% – ежедневно по несколько часов в свободное время.
 

Методология 

*Опрос проводился в августе 2024 года методом онлайн-анкетирования среди 1177 респондентов. География - РФ, города с населением 100 тыс.+ человек.

 

** -- множественный вариант ответа

 

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