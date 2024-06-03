Только 31% самарцев согласны сдать свои биометрические данные

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В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из Самары.

19% самарцев уже получали предложение сдать биометрические данные.



Чаще всего подобные предложения поступают от крупных банков и сайта Госуслуг. Биометрию могут собирать и работодатели (например, в целях обеспечения пропускного режима — по сетчатке глаза или отпечатку пальца).



Впрочем, соглашаются предоставить свои биометрические данные лишь 31% получивших такое предложение, каждый второй отказывается.



Среди мужчин больше тех, кто сталкивался с запросами на сбор биометрических данных, но они чаще, чем женщины, отказывают. Недоверие к уровню защиты персональной информации в обществе сильное: доля тех, кто не готов к сдаче биометрии, растет.



Время проведения: 26—30 мая 2024 года